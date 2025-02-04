Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty CP Ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Thông Tin (Ait Corp) làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

• Triển khai thiết kế bản vẽ tủ điều khiển bảo vệ trong Trạm biến áp 110kV, 220kV, 500kV

• Chuẩn bị trước khi thi công.

• Kiểm tra, làm rõ phạm vi công việc với Chủ đầu tư, tư vấn và các đơn vị liên quan trước khi triển khai (nếu có).

• Đọc hiểu Hợp đồng và HSMT đầu vào (Phạm vi + Thông số kỹ thuật).

• Khảo sát, lập, duyệt Phương án thi công.

• Lập kế hoạch triển khai dự án đảm bảo tiến độ.

• Bóc tách vật tư thiết bị chuẩn bị thi công.

• Tham gia triển khai thi công.

• Triển khai thi công và quản lý mạch điện nhị thứ trong Trạm biến áp.

• Triển khai thi công cấu hình điều khiển thiết bị trên BCU và rơ le.

• Điều phối công việc và phối hợp với các phòng ban trong công ty và các đơn vị liên quan trong quá trình thi công tại công trường.