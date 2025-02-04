Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty CP Ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Thông Tin (Ait Corp) làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Công Ty CP Ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Thông Tin (Ait Corp)
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty CP Ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Thông Tin (Ait Corp)

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 705 đường Lạc Long Quân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

• Triển khai thiết kế bản vẽ tủ điều khiển bảo vệ trong Trạm biến áp 110kV, 220kV, 500kV
• Chuẩn bị trước khi thi công.
• Kiểm tra, làm rõ phạm vi công việc với Chủ đầu tư, tư vấn và các đơn vị liên quan trước khi triển khai (nếu có).
• Đọc hiểu Hợp đồng và HSMT đầu vào (Phạm vi + Thông số kỹ thuật).
• Khảo sát, lập, duyệt Phương án thi công.
• Lập kế hoạch triển khai dự án đảm bảo tiến độ.
• Bóc tách vật tư thiết bị chuẩn bị thi công.
• Tham gia triển khai thi công.
• Triển khai thi công và quản lý mạch điện nhị thứ trong Trạm biến áp.
• Triển khai thi công cấu hình điều khiển thiết bị trên BCU và rơ le.
• Điều phối công việc và phối hợp với các phòng ban trong công ty và các đơn vị liên quan trong quá trình thi công tại công trường.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp loại Khá, Giỏi khoa Điện tại các trường như: Đại học Bách Khoa Hà Nội, đại học Điện Lực.

Tại Công Ty CP Ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Thông Tin (Ait Corp) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Thông Tin (Ait Corp)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Thông Tin (Ait Corp)

Công Ty CP Ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Thông Tin (Ait Corp)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, 6 - Tòa văn phòng khu A - Số 705 Đường Lạc Long Quân - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

