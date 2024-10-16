Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đại Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tiếp nhận thông tin các ca đốt tại cơ sở y tế kịp thời. Chuẩn bị đầy đủ các máy móc, vật tư nhanh chóng để phục vụ ca đốt tại cơ sở y tế. Tham gia vào quá trình kiểm tra và bảo trì thiết bị RFA tại cơ sở y tế. Thực hiện các thao tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị RFA theo hướng dẫn của nhà sản xuất và quy định của cơ sở y tế. Hỗ trợ kỹ thuật cho các bác sĩ, y tá trong quá trình sử dụng thiết bị RFA. Tham gia vào việc đào tạo, hướng dẫn sử dụng thiết bị RFA cho nhân viên y tế. Theo dõi, ghi chép và báo cáo tình trạng hoạt động của thiết bị RFA. Tham gia vào việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thiết bị RFA. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc hướng dẫn và demo sản phẩm. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty và Quản lý phòng ban.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện tử y sinh, điện/ điện tử... Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại các công ty kinh doanh lĩnh vực thiết bị y tế, vật tư y tế. Nhanh nhẹn, chăm chỉ, sẵn sàng học hỏi để nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển hoàn thiện bản thân. Xử lý tốt các tình huống, khó khăn phát sinh, tinh thần làm việc đội nhóm. Giao tiếp tốt, cư xử chuẩn mực, thiện chí, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, đồng nghiệp.

Tại Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đại Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Thu nhập: lương cứng kèm thưởng doanh số, thưởng tháng lương thứ 13. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ... theo quy định của Luật Lao Động. Chế độ phúc lợi hấp dẫn: thưởng các ngày Lễ Tế; hỗ trợ ăn trưa, khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi, các hoạt động teambuilding... Môi trường làm việc thân thiện, hợp tác cùng phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đại Dương

