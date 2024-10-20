Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 18, liền kề ctt7 khu biệt thự mới Kiến Hưng luxury, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Kỹ thuật: triển khai lắp đặt - vận hành - tháo dỡ thiết bị âm thanh công ty cho khách hàng dùng dịch vụ
Kết nối âm thanh với màn hình hiển thị
Điều chỉnh âm thanh phù hợp nhu cầu khách hàng và thiết bị khác
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính Không xăm hình Lý lịch trong sạch Lái được xe bằng B2 và có bằng B2 Nhà ở Hà Đông là một lợi thế cho công việc lâu dài Tốt nghiệp tối thiểu trung cấp nghề chính quy một ngành bất kỳ Không biết việc được đào tạo
Giới tính
Không xăm hình
Lý lịch trong sạch
Lái được xe bằng B2 và có bằng B2
Nhà ở Hà Đông là một lợi thế cho công việc lâu dài
Tốt nghiệp tối thiểu trung cấp nghề chính quy một ngành bất kỳ
Không biết việc được đào tạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 1 tháng: 8 đến 10 triệu Chính thức: 12-18 triệu Đóng bảo hiểm theo quy định Có thưởng tháng, quý, năm theo quy định Được nâng lương nâng bậc theo thâm niên công tác theo quy định, lâu dài có được quyền lợi chia cổ tức cổ phần theo quy định
Thử việc 1 tháng: 8 đến 10 triệu
Chính thức: 12-18 triệu
Đóng bảo hiểm theo quy định
Có thưởng tháng, quý, năm theo quy định
Được nâng lương nâng bậc theo thâm niên công tác theo quy định, lâu dài có được quyền lợi chia cổ tức cổ phần theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT
