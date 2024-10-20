Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 18, liền kề ctt7 khu biệt thự mới Kiến Hưng luxury, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Kỹ thuật: triển khai lắp đặt - vận hành - tháo dỡ thiết bị âm thanh công ty cho khách hàng dùng dịch vụ Kết nối âm thanh với màn hình hiển thị Điều chỉnh âm thanh phù hợp nhu cầu khách hàng và thiết bị khác

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Không xăm hình Lý lịch trong sạch Lái được xe bằng B2 và có bằng B2 Nhà ở Hà Đông là một lợi thế cho công việc lâu dài Tốt nghiệp tối thiểu trung cấp nghề chính quy một ngành bất kỳ Không biết việc được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 1 tháng: 8 đến 10 triệu Chính thức: 12-18 triệu Đóng bảo hiểm theo quy định Có thưởng tháng, quý, năm theo quy định Được nâng lương nâng bậc theo thâm niên công tác theo quy định, lâu dài có được quyền lợi chia cổ tức cổ phần theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT

