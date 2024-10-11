Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 32 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, ra rập bằng phần mềm chuyên dụng Kiểm tra hàng mẫu xem đạt yêu cầu hay không và đưa ra hướng điều chỉnh nếu cần Xây dựng bảng lương công đoạn cho xưởng sản xuất Cùng với xưởng sản xuất phối hợp giải quyết các sự cố trong quá trình sản xuất Đề xuất cải tiến kỹ thuật, mua sắm thiết bị để tối ưu hoá sản xuất

Thiết kế, ra rập bằng phần mềm chuyên dụng

Kiểm tra hàng mẫu xem đạt yêu cầu hay không và đưa ra hướng điều chỉnh nếu cần

Xây dựng bảng lương công đoạn cho xưởng sản xuất

Cùng với xưởng sản xuất phối hợp giải quyết các sự cố trong quá trình sản xuất

Đề xuất cải tiến kỹ thuật, mua sắm thiết bị để tối ưu hoá sản xuất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí kỹ thuật Làm việc được bằng tiếng Anh với đối tác nước ngoài Có kỹ năng quản lý, kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc Có tư duy giải quyết vấn đề Chăm chỉ, mẫn cán với công việc

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí kỹ thuật

Làm việc được bằng tiếng Anh với đối tác nước ngoài

Có kỹ năng quản lý, kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc

Có tư duy giải quyết vấn đề

Chăm chỉ, mẫn cán với công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ bảo hiểm đầy đủ Thưởng cuối năm Tăng lương tối thiểu 1 năm 1 lần Môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện

Các chế độ bảo hiểm đầy đủ

Thưởng cuối năm

Tăng lương tối thiểu 1 năm 1 lần

Môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin