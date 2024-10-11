Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG
- Hà Nội: Số 2 ngõ 32 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế, ra rập bằng phần mềm chuyên dụng
Kiểm tra hàng mẫu xem đạt yêu cầu hay không và đưa ra hướng điều chỉnh nếu cần
Xây dựng bảng lương công đoạn cho xưởng sản xuất
Cùng với xưởng sản xuất phối hợp giải quyết các sự cố trong quá trình sản xuất
Đề xuất cải tiến kỹ thuật, mua sắm thiết bị để tối ưu hoá sản xuất
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí kỹ thuật
Làm việc được bằng tiếng Anh với đối tác nước ngoài
Có kỹ năng quản lý, kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc
Có tư duy giải quyết vấn đề
Chăm chỉ, mẫn cán với công việc
Tại CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ bảo hiểm đầy đủ
Thưởng cuối năm
Tăng lương tối thiểu 1 năm 1 lần
Môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
