Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 ngõ 32 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, ra rập bằng phần mềm chuyên dụng Kiểm tra hàng mẫu xem đạt yêu cầu hay không và đưa ra hướng điều chỉnh nếu cần Xây dựng bảng lương công đoạn cho xưởng sản xuất Cùng với xưởng sản xuất phối hợp giải quyết các sự cố trong quá trình sản xuất Đề xuất cải tiến kỹ thuật, mua sắm thiết bị để tối ưu hoá sản xuất
Thiết kế, ra rập bằng phần mềm chuyên dụng
Kiểm tra hàng mẫu xem đạt yêu cầu hay không và đưa ra hướng điều chỉnh nếu cần
Xây dựng bảng lương công đoạn cho xưởng sản xuất
Cùng với xưởng sản xuất phối hợp giải quyết các sự cố trong quá trình sản xuất
Đề xuất cải tiến kỹ thuật, mua sắm thiết bị để tối ưu hoá sản xuất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí kỹ thuật Làm việc được bằng tiếng Anh với đối tác nước ngoài Có kỹ năng quản lý, kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc Có tư duy giải quyết vấn đề Chăm chỉ, mẫn cán với công việc
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí kỹ thuật
Làm việc được bằng tiếng Anh với đối tác nước ngoài
Có kỹ năng quản lý, kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc
Có tư duy giải quyết vấn đề
Chăm chỉ, mẫn cán với công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ bảo hiểm đầy đủ Thưởng cuối năm Tăng lương tối thiểu 1 năm 1 lần Môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện
Các chế độ bảo hiểm đầy đủ
Thưởng cuối năm
Tăng lương tối thiểu 1 năm 1 lần
Môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG

CÔNG TY TNHH DỆT MAY TIÊN PHONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VPDG: Nhà 2, ngõ 32 Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

