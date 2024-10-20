Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Geleximco, Lê Trọng Tấn, La Phù, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lập kết hoạch công việc, phối hợp với Kinh doanh để tư vấn sản phẩm

- Phối hợp với bộ phận Kinh doanh tư vấn về việc lắp đặt sản phẩm

- Triển khai bản vẽ thi công, hoàn công, chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, chào giá

- Giám sát và theo dõi tiến độ dự án

- Báo cáo tiến độ và dự án

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam 20-35 tuổi

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành cơ khí hoặc các chuyên ngành liên quan

- Có bằng lái B1-B2 vì sẽ di chuyển bằng ô tô đi gặp khách hàng với sale

- Biết vẽ autocad

- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật

- Khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng

- Chịu khó, gắn bó lâu dài với cty

- Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: 8-12 triệu + Hoa hồng + phụ cấp cơm trưa (30k/ngày làm việc)

- Môi trường làm việc hoà đồng, năng động, thân thiện.

- Được xét tăng lương hàng năm.

- Được đào tạo chuyên môn.

- Có điều kiện thể hiện năng lực và có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

- Được giao lưu tham gia sự kiện công ty hàng tháng, năm

- Hưởng đầy đủ chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm

- Lương + phụ cấp + hoa hồng, lương tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NAM VIỆT

