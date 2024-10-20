Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
- Hà Nội: 3B, Đ. Đặng Thái Thân, P. Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
- Triển khai bản vẽ 2D từ kiến trúc đến nội thất từ phối cảnh 3D, ý tưởng kiến trúc sư, thống kê vật liệu sử dụng.
- Bổ cấu tạo các chi tiết hạng mục kiến trúc, nội thất, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Công ty.
- Phối hợp với các phòng ban điều chỉnh, xử lý các thông số kỹ thuật và đề xuất các phương án điều chỉnh, cải tiến.
- Bóc tách khối lượng vật tư kiểm đếm số lượng chủng loại, mã phụ kiện.
- Vẽ bản vẽ sản xuất cho các nhà thầu phụ, kiểm tra bản vẽ từ các nhà thầu phụ gửi đến.
- Phối hợp các bộ môn MEP, kết cấu trong dự án, công trình.
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên tốt nghiệp Đại học Xây Dựng, Đại học Kiến Trúc,....
- Có khả năng làm việc nhóm, cẩn thận, tỉ mỉ.
- Sử dụng thành thạo AutoCad (layout, sheet set), Sketchup, word, excel...
- Chủ động cao trong công việc.
- Có trí cầu tiến, có mong muốn thăng tiến trong công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng Thì Được Hưởng Những Gì
- Lịch làm việc: từ thứ 2-thứ 6 và 2 thứ 7/tháng.
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
- Xét tăng lương theo quy định 06 tháng 1 lần.
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Hưởng các chế độ thưởng tháng 13; du lịch và ưu đãi khác của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI