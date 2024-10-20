Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3B, Đ. Đặng Thái Thân, P. Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

- Triển khai bản vẽ 2D từ kiến trúc đến nội thất từ phối cảnh 3D, ý tưởng kiến trúc sư, thống kê vật liệu sử dụng.

- Bổ cấu tạo các chi tiết hạng mục kiến trúc, nội thất, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Công ty.

- Phối hợp với các phòng ban điều chỉnh, xử lý các thông số kỹ thuật và đề xuất các phương án điều chỉnh, cải tiến.

- Bóc tách khối lượng vật tư kiểm đếm số lượng chủng loại, mã phụ kiện.

- Vẽ bản vẽ sản xuất cho các nhà thầu phụ, kiểm tra bản vẽ từ các nhà thầu phụ gửi đến.

- Phối hợp các bộ môn MEP, kết cấu trong dự án, công trình.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm dự án nội thất, kiến trúc.

- Ưu tiên tốt nghiệp Đại học Xây Dựng, Đại học Kiến Trúc,....

- Có khả năng làm việc nhóm, cẩn thận, tỉ mỉ.

- Sử dụng thành thạo AutoCad (layout, sheet set), Sketchup, word, excel...

- Chủ động cao trong công việc.

- Có trí cầu tiến, có mong muốn thăng tiến trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10.000.000 – 17.000.000 VNĐ và thưởng dự án tham gia.

- Lịch làm việc: từ thứ 2-thứ 6 và 2 thứ 7/tháng.

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

- Xét tăng lương theo quy định 06 tháng 1 lần.

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Hưởng các chế độ thưởng tháng 13; du lịch và ưu đãi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin