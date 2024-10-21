Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Autoshop ViệtNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

• Tư vẫn hỗ trợ kỹ thuật và bán hàng: công nghệ sửa chữa điện, điện tử ô tô, mô tô, xe máy,

• Tích cực thu thập thông tin thị trường và cập nhập báo cáo thường xuyên,

• Tư vấn sản phẩm và dịch vụ của công ty cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng,

• Chuẩn bị báo giá, hợp đồng gửi khách hàng. Đàm phán các điều khoản và điều kiện với khách hàng và thương thảo để kí kết hợp đồng,

• Hoàn thành KPI công ty đề ra hàng tháng.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường cao đẳng và đại học chuyên ngành về lĩnh vực tự động hóa, ô tô, cơ khí động cơ

- Biết sử dụng các phần mềm như: photoshop, corel, AI là một lợi thế

- Đam mê kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật

- Có khả năng làm nội dung và video là một lợi thế

- Ưu tiên sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc mới ra trường có đam mê và nhiệt huyết trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Autoshop ViệtNam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Thưởng + hoa hồng theo sản phẩm. Thu nhập từ 7 triệu đến 15 triệu (có hỗ trợ ăn trưa)

- Chế độ lương & đãi ngộ hấp dẫn, phúc lợi tốt

- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

- Được đào tạo trước khi làm việc

- Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Autoshop ViệtNam

