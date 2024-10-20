Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẾ CHẾ TỰ ĐỘNG HÓA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu

Mức lương 11 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Công Nghệ Cao, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống của khách hàng như lắp đặt, bảo trì thiết bị định kỳ theo lịch Cài đặt, cấu hình và bảo trì các hệ thống và thiết bị kỹ thuật (camera và access control). Xử lý các sự cố kỹ thuật và đưa ra các giải pháp phù hợp. Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận khác khi gặp sự cố. Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty xử lý kịp thời những khiếu nại, phản hồi của Khách hàng. Thực hiện các công việc khác liên quan đến kỹ thuật theo yêu cầu sự điều động của cấp trên.

Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống của khách hàng như lắp đặt, bảo trì thiết bị định kỳ theo lịch

Cài đặt, cấu hình và bảo trì các hệ thống và thiết bị kỹ thuật (camera và access control).

Xử lý các sự cố kỹ thuật và đưa ra các giải pháp phù hợp.

Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận khác khi gặp sự cố.

Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty xử lý kịp thời những khiếu nại, phản hồi của Khách hàng.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến kỹ thuật theo yêu cầu sự điều động của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên: Nam Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành CNTT, Điện Tử Viễn Thông hoặc các ngành liên quan. Có ít nhất kinh nghiệm 1-2 năm làm việc trong lĩnh vực CCTV hoặc Access Control System hoặc đã làm việc tại các công ty tích hợp hệ thống. Có kiến thức và hiểu biết về các hệ thống và thiết bị của CCTV hoặc Access Control System. Có kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt. Khả năng đọc bản vẽ và thông số kỹ thuật của sản phẩm hay thiết bị Có chứng chỉ của Axis (Axis Certified Professional) hoặc HID là một lợi thế Có thể giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế Biết cơ bản về AutoCAD, DraftSight (SolidWorks) Sử dụng thành thạo các dụng cụ kỹ thuật dùng trong sửa chữa máy móc, thiết bị Sinh sống ở Thành phố Thủ Đức hoặc Quận 9 là một lợi thế.

Ứng viên: Nam

Nam

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành CNTT, Điện Tử Viễn Thông hoặc các ngành liên quan.

CNTT, Điện Tử Viễn Thông hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất kinh nghiệm 1-2 năm làm việc trong lĩnh vực CCTV hoặc Access Control System hoặc đã làm việc tại các công ty tích hợp hệ thống.

1-2 năm

CCTV

Access Control System hoặc đã làm việc tại các công ty tích hợp hệ thống

Có kiến thức và hiểu biết về các hệ thống và thiết bị của CCTV hoặc Access Control System.

Access Control System

Có kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

Khả năng đọc bản vẽ và thông số kỹ thuật của sản phẩm hay thiết bị

Có chứng chỉ của Axis (Axis Certified Professional) hoặc HID là một lợi thế

Axis (Axis Certified Professional) hoặc HID

Có thể giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế

Biết cơ bản về AutoCAD, DraftSight (SolidWorks)

Sử dụng thành thạo các dụng cụ kỹ thuật dùng trong sửa chữa máy móc, thiết bị

Sinh sống ở Thành phố Thủ Đức hoặc Quận 9 là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẾ CHẾ TỰ ĐỘNG HÓA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 11.5 – 18 triệu VNĐ (gross), hoặc tùy theo năng lực của ứng viên Được tham gia BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định công ty. Được cung cấp đầy đủ thiết bị Được công ty gửi đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ (theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo yêu cầu của dự án). Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Lương: 11.5 – 18 triệu VNĐ (gross), hoặc tùy theo năng lực của ứng viên

Được tham gia BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định công ty.

Được cung cấp đầy đủ thiết bị

Được công ty gửi đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ (theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo yêu cầu của dự án).

Được công ty gửi đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ (theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo yêu cầu của dự án)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẾ CHẾ TỰ ĐỘNG HÓA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin