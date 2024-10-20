Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẾ CHẾ TỰ ĐỘNG HÓA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẾ CHẾ TỰ ĐỘNG HÓA
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH ĐẾ CHẾ TỰ ĐỘNG HÓA

Mức lương
11 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Công Nghệ Cao, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống của khách hàng như lắp đặt, bảo trì thiết bị định kỳ theo lịch Cài đặt, cấu hình và bảo trì các hệ thống và thiết bị kỹ thuật (camera và access control). Xử lý các sự cố kỹ thuật và đưa ra các giải pháp phù hợp. Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận khác khi gặp sự cố. Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty xử lý kịp thời những khiếu nại, phản hồi của Khách hàng. Thực hiện các công việc khác liên quan đến kỹ thuật theo yêu cầu sự điều động của cấp trên.
Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống của khách hàng như lắp đặt, bảo trì thiết bị định kỳ theo lịch
Cài đặt, cấu hình và bảo trì các hệ thống và thiết bị kỹ thuật (camera và access control).
Xử lý các sự cố kỹ thuật và đưa ra các giải pháp phù hợp.
Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận khác khi gặp sự cố.
Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty xử lý kịp thời những khiếu nại, phản hồi của Khách hàng.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến kỹ thuật theo yêu cầu sự điều động của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên: Nam Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành CNTT, Điện Tử Viễn Thông hoặc các ngành liên quan. Có ít nhất kinh nghiệm 1-2 năm làm việc trong lĩnh vực CCTV hoặc Access Control System hoặc đã làm việc tại các công ty tích hợp hệ thống. Có kiến thức và hiểu biết về các hệ thống và thiết bị của CCTV hoặc Access Control System. Có kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt. Khả năng đọc bản vẽ và thông số kỹ thuật của sản phẩm hay thiết bị Có chứng chỉ của Axis (Axis Certified Professional) hoặc HID là một lợi thế Có thể giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế Biết cơ bản về AutoCAD, DraftSight (SolidWorks) Sử dụng thành thạo các dụng cụ kỹ thuật dùng trong sửa chữa máy móc, thiết bị Sinh sống ở Thành phố Thủ Đức hoặc Quận 9 là một lợi thế.
Ứng viên: Nam
Nam
Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành CNTT, Điện Tử Viễn Thông hoặc các ngành liên quan.
CNTT, Điện Tử Viễn Thông hoặc các ngành liên quan
Có ít nhất kinh nghiệm 1-2 năm làm việc trong lĩnh vực CCTV hoặc Access Control System hoặc đã làm việc tại các công ty tích hợp hệ thống.
1-2 năm
CCTV
Access Control System hoặc đã làm việc tại các công ty tích hợp hệ thống
Có kiến thức và hiểu biết về các hệ thống và thiết bị của CCTV hoặc Access Control System.
Access Control System
Có kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
Khả năng đọc bản vẽ và thông số kỹ thuật của sản phẩm hay thiết bị
Có chứng chỉ của Axis (Axis Certified Professional) hoặc HID là một lợi thế
Axis (Axis Certified Professional) hoặc HID
Có thể giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế
Biết cơ bản về AutoCAD, DraftSight (SolidWorks)
Sử dụng thành thạo các dụng cụ kỹ thuật dùng trong sửa chữa máy móc, thiết bị
Sinh sống ở Thành phố Thủ Đức hoặc Quận 9 là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẾ CHẾ TỰ ĐỘNG HÓA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 11.5 – 18 triệu VNĐ (gross), hoặc tùy theo năng lực của ứng viên Được tham gia BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định công ty. Được cung cấp đầy đủ thiết bị Được công ty gửi đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ (theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo yêu cầu của dự án). Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Lương: 11.5 – 18 triệu VNĐ (gross), hoặc tùy theo năng lực của ứng viên
Được tham gia BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định công ty.
Được cung cấp đầy đủ thiết bị
Được công ty gửi đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ (theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo yêu cầu của dự án).
Được công ty gửi đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ (theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo yêu cầu của dự án)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẾ CHẾ TỰ ĐỘNG HÓA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẾ CHẾ TỰ ĐỘNG HÓA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, Khu Văn Phòng, Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

