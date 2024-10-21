Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH JSW PLASTICS MACHINERY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 103, Tòa nhà Công Nghệ, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Visit customer’s factory to provide technical services for customers such as machine repairing, installation, inspection, modification, technical guidance and replace parts. Support customers to solve problem when their machine get problem via telephone/ email. Collect and implement call after sales service for customers. Manage, arrange technical tools in the store. Search and order some tools or spare parts for service purpose. Other duties as assigned by Manager, General Director.

Đến các nhà máy khách hàng để cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho khách hàng như sửa chữa, cài đặt, kiểm tra, cải tạo và thay thế linh kiện máy ép nhựa. Hỗ trợ khách hàng khi máy có vấn đề qua điện thoại/ email. Thu thập và thực hiện công việc dịch vụ sau bán hàng cho khách hàng. Quản lý, sắp xếp dụng cụ kỹ thuật trong kho. Tìm kiếm và mua một số dụng cụ hoặc linh kiện phục vụ cho việc sửa chữa . Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý/ giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Male, age 22 to 27 (new graduated student is acceptable). Automation/ Mechanical/ Electrical Engineering Degree with higher education desirable. Service experience, working experience in Injection Molding Machine is high priority. Be able to communicate and do technical reports in Japanese /English/Chinese. Be able to read document in Japanese /English/Chinese. Good Microsoft Office, computer software network skills. Be able to work under pressure, be able to work independently as well as work in a team. Have a professional attitude, diligence, pro-active in report of problems and proposing solutions. Be willing able for sudden overtime or holiday working and business trip. Prefer candidates who is willing for the long-term working.

Nam, từ 22 đến 27 tuổi, (chấp nhận sinh viên mới ra trường). Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành kỹ sư tự động hóa/ cơ khí/ kỹ thuật điện. Kinh nghiệm dịch vụ khách hàng, ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến máy ép nhựa. Khả năng giao tiếp và lập báo cáo kỹ thuật bằng tiếng Anh/ Nhật/ Trung Quốc. Có thể đọc dịch văn bản bằng tiếng Anh/ Nhật/Trung Quốc. Kỹ năng sử dụng Microsoft Office, kết nối máy tính thành thạo. Khả năng làm việc dưới áp lực cao, khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm. Có thái độ chuyên nghiệp, chăm chỉ, nhanh nhẹn trong việc giải quyết vấn đề. Luôn sẵn sàng làm việc ngoài giờ đột xuất, làm việc vào ngày nghỉ và đi công tác xa.

Tại CÔNG TY TNHH JSW PLASTICS MACHINERY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

12 days leave per year; Bonus on Tet holiday; Health check every year; Company tour; Lunch allowance. Competitive salary, annual salary increase adjustment. Compulsory insurance according to current labor laws.

Mỗi năm có 12 ngày nghỉ phép; Thưởng vào dịp lễ tết; Kiểm tra sức khỏe hàng năm; Du lịch công ty; Phụ cấp ăn trưa. Có mức lương cạnh tranh, được điều chỉnh tăng lương hàng năm. Được tham gia đóng bảo hiểm theo quy định luật lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JSW PLASTICS MACHINERY VIỆT NAM

