Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ VƯỜN TÂN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ VƯỜN TÂN THÀNH
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ấp 4, Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Phú Mỹ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Chăm sóc, theo dõi tình trạng cây xanh ở công ty.
- Ươm trồng và kế hoạch tưới cây .
- Phân công dọn cỏ, trang trí vườn cây xanh theo yêu cầu.
- Lập kế hoạch theo yêu cầu cấp trên.
- Báo cáo tiến độ công việc .
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kế hoạch làm việc, báo cáo công việc hoàn thành.
- Nam/ Nữ độ tuổi 22 à 35 tuổi
- Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
- Ưu tiên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành và có kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng tuyển.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ VƯỜN TÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ 9.000.000-12.000.000đ
- Làm việc trong môi trường ổn định.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo qui định sau thời gian thử việc.
- Hưởng chế độ lễ tết, con cái theo quy định Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ VƯỜN TÂN THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
