Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NV7 - 37 Khu biệt thự Bộ Công An, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Lắp đặt, bảo hành, bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị công ty đang nhập khẩu và cung cấp (Thiết bị giặt là công nghiệp, thiết bị vệ sinh công nghiệp) - tại các tỉnh thành cả nước;

- Phối hợp với bộ phận kinh doanh tư vấn kỹ thuật liên quan tới thiết bị.

- Trao đổi công việc cụ thể khi tham gia phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc: 1 năm với công việc kỹ thuật;

- Nam: ưu tiên dưới 26 tuổi

- Yêu thích, đam mê chuyên môn công việc kĩ thuật;

- Làm việc cẩn thận tỉ mỉ, chăm chỉ;

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Điện, điện lạnh, tự động hóa, cơ khí,...

- Tin học văn phòng: Cơ bản

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có tinh thần tập thể và cầu tiến;

- Có thể đi công tác tỉnh liên tục ngắn ngày hoặc dài ngày;

- Ưu tiên những ứng viên có bằng lái xe hạng B2 trở lên (đi công tác tỉnh nhiều – có xe riêng của công ty).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương & thưởng: 9.000.000đ - 13.000.000đ/ tháng (tương xứng với vị trí và năng lực làm việc) + phụ cấp ăn trưa;

- Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương;

- Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, ngành và chuyên môn;

- Có lộ trình thăng tiến trong công việc;

- Lương tháng thứ 13, phục lợi theo chế độ Công ty và Luật lao động;

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định nhà nước.

- Thời gian làm việc: 8h-12h và 13h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM

