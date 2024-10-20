Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HALEDCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HALEDCO
- Hà Nội: Công ty đèn LED HALEDCO
- Số 3D2 khu đô thị Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Lắp ráp, hàn ráp bảng mạch, chíp led
Lắp ráp cơ khí đơn giản bộ vỏ đèn
Thực hiện kiểm tra chất lượng, dán tem bảo hành, đóng gói khi xuất kho
Hỗ trợ thủ kho định kỳ kiểm kê hàng hoá, đánh giá chất lượng vật tư tồn kho
Hỗ trợ giao hàng
Những công việc khác được phân công liên quan đến sản xuất theo yêu cầu của quản lý
Lắp ráp, hàn ráp bảng mạch, chíp led
Lắp ráp cơ khí đơn giản bộ vỏ đèn
Thực hiện kiểm tra chất lượng, dán tem bảo hành, đóng gói khi xuất kho
Hỗ trợ thủ kho định kỳ kiểm kê hàng hoá, đánh giá chất lượng vật tư tồn kho
Hỗ trợ giao hàng
Những công việc khác được phân công liên quan đến sản xuất theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu trình độ và kinh nghiệm. Ưu tiên tốt nghiệp trung cấp các ngành: điện, điện tử...
- Nhiệt tình ham học hỏi
- Cẩn thận, tỷ mỷ. Tác phong gọn gàng, sạch sẽ
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HALEDCO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7-8tr + phụ cấp
Lương tháng thứ 13
Chế độ bảo hiểm, làm thêm giờ....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HALEDCO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI