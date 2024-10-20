Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HALEDCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty đèn LED HALEDCO - Số 3D2 khu đô thị Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Lắp ráp, hàn ráp bảng mạch, chíp led Lắp ráp cơ khí đơn giản bộ vỏ đèn Thực hiện kiểm tra chất lượng, dán tem bảo hành, đóng gói khi xuất kho Hỗ trợ thủ kho định kỳ kiểm kê hàng hoá, đánh giá chất lượng vật tư tồn kho Hỗ trợ giao hàng Những công việc khác được phân công liên quan đến sản xuất theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 22 đến 40 (nam)

- Không yêu cầu trình độ và kinh nghiệm. Ưu tiên tốt nghiệp trung cấp các ngành: điện, điện tử...

- Nhiệt tình ham học hỏi

- Cẩn thận, tỷ mỷ. Tác phong gọn gàng, sạch sẽ

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HALEDCO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7-8tr + phụ cấp Lương tháng thứ 13 Chế độ bảo hiểm, làm thêm giờ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HALEDCO

