Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HALEDCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HALEDCO
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HALEDCO

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HALEDCO

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Công ty đèn LED HALEDCO

- Số 3D2 khu đô thị Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Lắp ráp, hàn ráp bảng mạch, chíp led Lắp ráp cơ khí đơn giản bộ vỏ đèn Thực hiện kiểm tra chất lượng, dán tem bảo hành, đóng gói khi xuất kho Hỗ trợ thủ kho định kỳ kiểm kê hàng hoá, đánh giá chất lượng vật tư tồn kho Hỗ trợ giao hàng Những công việc khác được phân công liên quan đến sản xuất theo yêu cầu của quản lý
Lắp ráp, hàn ráp bảng mạch, chíp led
Lắp ráp cơ khí đơn giản bộ vỏ đèn
Thực hiện kiểm tra chất lượng, dán tem bảo hành, đóng gói khi xuất kho
Hỗ trợ thủ kho định kỳ kiểm kê hàng hoá, đánh giá chất lượng vật tư tồn kho
Hỗ trợ giao hàng
Những công việc khác được phân công liên quan đến sản xuất theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 22 đến 40 (nam)
- Không yêu cầu trình độ và kinh nghiệm. Ưu tiên tốt nghiệp trung cấp các ngành: điện, điện tử...
- Nhiệt tình ham học hỏi
- Cẩn thận, tỷ mỷ. Tác phong gọn gàng, sạch sẽ

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HALEDCO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7-8tr + phụ cấp Lương tháng thứ 13 Chế độ bảo hiểm, làm thêm giờ....
Lương cứng 7-8tr + phụ cấp
Lương tháng thứ 13
Chế độ bảo hiểm, làm thêm giờ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HALEDCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HALEDCO

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HALEDCO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 42, Phùng Hưng, Phường Ngô Quyền, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

