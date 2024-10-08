Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 272, Nguyễn Lân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Bảo hành các thiết bị tin học tại công ty, tại nơi sử dụng của khách hàng. Test sản phẩm bảo hành (máy tính, laptop, máy in, phụ kiện máy tính, ...) của nhà cung cấp gửi về và của khách hàng đến bảo hành; Thực hiện các công việc kỹ thuật (lắp ráp nâng cấp các thiết bị phần cứng máy tính, cài đặt các hệ điều hành Window, MacOS, Linux ....) Triển khai lắp đặt, cài đặt cấu hình thiết bị mạng Router, Wifi, Máy chấm công, Máy chiếu, Máy in.... tại nơi sử dụng của khách hàng. Tư vấn, giải đáp kỹ thuật cho khách hàng qua hotline, điện thoại, qua internet (email, website...). Thực hiện các công việc kỹ thuật khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, tuổi từ 20 - 40, sức khỏe tốt Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin , ưu tiên khối ngành IT phần cứng Có hiểu biết về lĩnh vực IT phần cứng, laptop, PC.... Ưu tiên kinh nghiệm làm vị trí tương đương làm tại các đơn vị điện máy, máy tính Nhiệt tình, không ngại việc, hòa đồng, luôn sẵn sàng hợp tác với đồng nghiệp, khách hàng.
Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.500.000 – 13.000.000 vnđ/ tháng Chế độ phúc lợi, cơ hội thăng tiến cao, đồng nghiệp thân thiện Tham gia khóa đào tạo chuyên môn và sản phẩm định kỳ. Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9... , thưởng hiệu quả kinh doanh hàng tháng Tháng lương thứ 13 và thưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh năm. Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát

Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 49 Phố Thái Hà, Phương Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

