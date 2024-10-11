Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA AMETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu liền kề Eden Rose, Thanh Liệt, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

● Thiết kế chi tiết hệ thống điện động lực và điều khiển, liên quan tới tự động hóa.

● Thiết kế và lập trình hệ thống điều khiển PLC/SCADA/DCS/PC.

● Lên giải pháp kỹ thuật, cấu hình phần cứng, phần mềm, bóc tách khối lượng, báo giá.

● Giám sát thi công phần điện – tự động hóa tại công trường.

● Làm hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công phần điện – tự động hóa cho các dự án.

● Service thiết bị công ty đang kinh doanh như biến tần, thiết bị đo bao gồm: tư vấn khách hàng, hỗ trợ cài đặt, lắp đặt thiết bị, xử lý lỗi...

● Chuẩn bị các báo cáo liên quan về tiến trình, mức độ hoàn thành công việc tại các buổi họp với quản lý theo định kỳ.

● Tham gia các buổi đào tạo nội bộ, seminar, workshop của các hãng để cập nhật các thông tin sản phẩm, kỹ thuật, xu hướng phát triển ngành nghề.

● Tiếp nhận các yêu cầu bảo hành từ phòng Sale để hỗ trợ khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp cao đẳng, đại học nghành tự động hóa, cơ điện tử

● Thành tạo Microsoft Office: Word/Excel/PPT

● Ưu tiên có kinh nghiệm 2-3 năm lập trình PLC/SCADA làm hệ thống nhà máy của một số hãng thông dụng như: Siemens, Mitsubishi...

● Am hiểu về các thiết bị điện - tự động hóa như: biến tần, khởi động mềm, thiết bị đo lường.

● Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

● Linh hoạt trong các tác vụ cần thiết khi cấp trên yêu cầu dựa trên nhu cầu công việc.

● Làm việc độc lập, chủ động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc, có kỹ năng phân tích logic, giải quyết vấn đề.

● Có kỹ năng giao tiếp tốt, lắng nghe thấu hiểu khách hàng nhanh nhẹn trong công việc.

● Có khả năng làm việc theo nhóm, không ngừng học hỏi, phát triển và kiến tạo cái mới.

● Ưu tiên các ứng viên đam mê thể thao & thường xuyên tham gia sinh hoạt trong các nhóm cộng đồng.

● Chấp nhận đi công tác trong và ngoài nước khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA AMETECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ: 10 tới 15 triệu (lương cứng + KPI).

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, tiếp xúc với các đối tác nước ngoài.

Được đào tạo, tham gia huấn luyện nội bộ cũng như từ các hãng lớn công ty đang hợp tác làm việc.

Hưởng các chế độ phúc lợi của công ty: đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm khám bệnh hàng năm...

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Lương thưởng cạnh tranh, xét tăng lương định kỳ theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA AMETECH

