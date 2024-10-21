Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ AQUA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 3A5, Lô B15D13 Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Chấp hành nghiêm túc các quy định, quy chế, quy trình, nội quy của Công ty ban hành. Kiểm tra, quản lý các vật tư thi công lắp đặt công trình. Khảo sát, thiết kế và thi công lắp đặt Hệ thống Quan trắc tự động, liên tục và Thiết bị quan trắc khác. Báo cáo công việc cho Quản lý hằng ngày và thực hiện các báo cáo định kỳ tháng/quý/năm. Thực hiện công tác bảo trì, thay thế thiết bị, phụ kiện Hệ thống Quan trắc tự động, liên tục và Thiết bị quan trắc khác. Tổng hợp hồ sơ, lưu trữ tài liệu hồ sơ, phối hợp các xưởng sản xuất, phòng ban chức năng chuẩn hóa số liệu chính thức của toàn công ty, đề xuất cải tiến khi cần thiết.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử/Công nghệ - Kỹ thuật Môi tường và Các chuyên ngành kỹ thuật liên quan đến Điện, Nước, Thiết bị. Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các Công trình xây dựng, thi công lắp lắp đặt hệ thống điện nước và môi tường; Công ty kỹ thuật liên quan đến điện, điện tử và môi trường; Các vị trí nhân viên, kỹ thuật viên, tổ phó, tổ trưởng, giám sát và quản lý. Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint Sử dụng được một trong các phần mềm vẽ kỹ thuật, đọc và hiểu bản vẽ: AutoCad 2D, 3D, Solidwork, Revit .... Đọc, hiểu các tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt (VN/ENL) Các kỹ năng làm việc khác theo yêu cầu nhiệm vụ được giao Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực. Kỹ năng làm việc nhóm. Kỹ năng ngoại ngữ (nếu có). Có bằng lái xe B1, B2 là một lợi thế Có khả năng đi công tác tình dài ngày

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ AQUA Thì Được Hưởng Những Gì

Có quyền đề xuất những khiếu nại hợp lý đúng theo các quy định của Công ty. Được quyền yêu cầu các phòng ban, xưởng sản xuất cung cấp thông tin cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Có đầy đủ quyền của người lao động theo bộ luật Lao động. Lương tổng: 12.000.000 - 14.000.000 VND Công tác có phụ cấp riêng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ AQUA

