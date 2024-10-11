Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 79 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc: Số 79 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà Nội

– Thời gian làm việc: Luân chuyển 8 tiếng/ca, tuần nghỉ 01 ngày theo sự phân công của Quản lý. - Chuyên ngành sửa chữa điện tử Ngành IT phần cứng bao gồm Laptop, PC, Máy in và các thiết bị văn phòng khác. - Thực hiện các công việc sửa chữa thay thế các thiết bị điện thoại thông minh... - Thực hiện các công việc tháo lắp, thay thế sửa chữa theo chuyên ngành trên. - Thực hiện các công việc khác phát sinh đột xuất theo yêu cầu. - Có khả năng xử lý các lỗi phần cứng. - Sử dụng thành thạo máy đo, máy hàn và các thiết bị đo chuyên dụng khác. - Có khả năng tháo lắp và sửa chữa các lỗi cơ bản theo chuyên môn được đào tạo - Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng giao tiếp tốt. - Có khả năng truyền đạt và đào tạo hướng dẫn cho nhân viên kỹ thuật khác. – Thực hiện các công việc kỹ thuật , bảo hành khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật, CNTT; – Hiểu biết tốt về các thiết bị IT, máy tính,... – Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc. – Có thể làm việc theo ca, chịu được áp lực công việc, chủ động trong công việc. - Có kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm trong ngành. - Yêu thích công việc. Ưu tiên ứng viên am hiểu về sửa chữa điện thoại.

LIÊN HỆ : Anh/chị vui lòng gửi CV đầy đủ về quá trình học tập, công tác, khả năng, năng lực bản thân về địa chỉ email hoặc xem thông tin và đăng ký tại website của công ty

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập: từ 10.000.000 đ – 11.000.000 đ + thưởng KPI doanh số

- Thưởng KPI theo doanh số đạt đươc

– Chính sách lương, thưởng, BHXH, Chế độ phúc lợi theo Luật định và theo quy định công ty.

– Thưởng tết theo kết quả kinh doanh năm.

– Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

