Tuyển Nhân viên kỹ thuật Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 500 USD

1. Bảo trì, sửa chữa, hiệu chỉnh máy

2. Cải tiến máy móc, dây chuyển hoặc các thiết bị khác

3. Vận hành máy, theo dõi các điều kiện chạy máy liên quan

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

1. Trợ cấp chuyên cần, đời sống hàng ngày. trợ cấp đi lại, trợ cấp con nhỏ.

2. Thưởng hè, thưởng tết theo tình hình sản xuất.

3. Ký hợp đồng chính thức và tham gia đầy đủ bảo hiểm sau thử việc.

4. Tổ chức đi du lịch 1 lần/năm.

5. Quà các dịp lễ, tết, sinh nhật và tham gia hoạt động văn hóa của Công ty và Công Đoàn.

6. Thưởng công nhân viên xuất sắc tháng, năm.

7. Thưởng công nhân có nhiều cải tiến trong công việc.

8. Đánh giá sát hạch hàng năm theo năng lực, được xem xét điều chỉnh lương hàng năm.

Ngoài ra:

+ Làm việc trong môi trường mát mẻ, sạch sẽ. Ăn trưa/ Ăn Ca/ Ăn phụ miễn phí tại công ty.

+ Được tham gia khám sức khỏe định kỳ.

+ Được tham gia các khóa học miễn phí tại công ty.

+ Lương làm thêm giờ trả theo quy định của luật lao động Việt Nam.