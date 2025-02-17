Tuyển Nhân viên kỹ thuật Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 500 USD

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 500 USD

Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )

Mức lương
450 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô J1

- J2 KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 450 - 500 USD

1. Bảo trì, sửa chữa, hiệu chỉnh máy
2. Cải tiến máy móc, dây chuyển hoặc các thiết bị khác
3. Vận hành máy, theo dõi các điều kiện chạy máy liên quan
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
1. Trợ cấp chuyên cần, đời sống hàng ngày. trợ cấp đi lại, trợ cấp con nhỏ.
2. Thưởng hè, thưởng tết theo tình hình sản xuất.
3. Ký hợp đồng chính thức và tham gia đầy đủ bảo hiểm sau thử việc.
4. Tổ chức đi du lịch 1 lần/năm.
5. Quà các dịp lễ, tết, sinh nhật và tham gia hoạt động văn hóa của Công ty và Công Đoàn.
6. Thưởng công nhân viên xuất sắc tháng, năm.
7. Thưởng công nhân có nhiều cải tiến trong công việc.
8. Đánh giá sát hạch hàng năm theo năng lực, được xem xét điều chỉnh lương hàng năm.
Ngoài ra:
+ Làm việc trong môi trường mát mẻ, sạch sẽ. Ăn trưa/ Ăn Ca/ Ăn phụ miễn phí tại công ty.
+ Được tham gia khám sức khỏe định kỳ.
+ Được tham gia các khóa học miễn phí tại công ty.
+ Lương làm thêm giờ trả theo quy định của luật lao động Việt Nam.

Với Mức Lương 450 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )

Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lot J1-J2, Thang Long IZ, Dong Anh, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

