Tuyển Nhân viên kỹ thuật Cty TNHH Enshu Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Cty TNHH Enshu Việt Nam
Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 19, Đường 3, VSIP Bắcc Ninh, TX Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
• Trực ca, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị sản xuất và thiết bị phụ trợ
• Thiết bị sản xuất bao gồm: Lò nấu nhôm, máy đúc, lò xử lý nhiệt, máy cắt, máy gia công CNC, dây chuyền mạ…
• Thiết bị phụ trợ bao gồm: Máy nén khí, điều hòa, quạt…
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty về gia công, cơ khí trên 1 năm
• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kỹ thuật, điện tử tự động hóa, điện công nghiệp
• Sử dụng thành thạo phần mềm và lập trình PLC, cài đặt biến tần, am hiểu về mạch tự động hóa
• Có tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.
• Giới tính: Nam
• Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
• Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu gần công ty.
• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kỹ thuật, điện tử tự động hóa, điện công nghiệp
• Sử dụng thành thạo phần mềm và lập trình PLC, cài đặt biến tần, am hiểu về mạch tự động hóa
• Có tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.
• Giới tính: Nam
• Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
• Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu gần công ty.
Tại Cty TNHH Enshu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH Enshu Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI