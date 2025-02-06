Tuyển Nhân viên kỹ thuật Cty TNHH Enshu Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1,000 USD

Mức lương 500 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 19, Đường 3, VSIP Bắcc Ninh, TX Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

• Trực ca, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị sản xuất và thiết bị phụ trợ

• Thiết bị sản xuất bao gồm: Lò nấu nhôm, máy đúc, lò xử lý nhiệt, máy cắt, máy gia công CNC, dây chuyền mạ…

• Thiết bị phụ trợ bao gồm: Máy nén khí, điều hòa, quạt…

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty về gia công, cơ khí trên 1 năm

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kỹ thuật, điện tử tự động hóa, điện công nghiệp

• Sử dụng thành thạo phần mềm và lập trình PLC, cài đặt biến tần, am hiểu về mạch tự động hóa

• Có tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.

• Giới tính: Nam

• Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

• Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu gần công ty.

Tại Cty TNHH Enshu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH Enshu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin