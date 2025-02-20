Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Điện Tử Techmaster làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Văn phòng đại điện Bắc Ninh, D1 Khu đô thị Phú Điền, Phường Đồng Nguyên, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn và vận hành, bảo trì các trang thiết bị đo lường của khách hàng.

- Thực hiện công việc hiệu chuẩn tại phòng lab, đi hiện trường

- Tiến hành khắc phục và xử lý các sự cố xảy ra, sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị đo lường theo kế hoạch theo sự phân công của cấp trên.

- Hướng dẫn vận hành, cài đặt. Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật và tìm giải pháp cho khách hàng, nhân viên kinh doanh.

- Phụ trách việc bàn giao lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa cho khách hàng.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Cơ Điện Tử-Điện Công Nghiệp .....

- Kỹ năng khác:

• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viêc có kinh nghiệm trong lĩnh vực Hiệu chỉnh, kiểm định

• Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp

• Sử dụng tốt vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...)

• Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Điện Tử Techmaster Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận (Lương cơ bản + thưởng năng suất)

- Được làm việc trong một môi trường năng động, tác phong chuyên nghiệp.

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Điện Tử Techmaster

