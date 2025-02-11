Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý và theo dõi kế hoạch bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị trong nhà máy.

- Xử lý các vấn đề phát sinh với máy móc, thiết bị trong sản xuất.

- Cải tiến, nâng cao hiệu suất của máy móc trên dây chuyền sản xuất.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.