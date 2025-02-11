Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý và theo dõi kế hoạch bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị trong nhà máy.
- Xử lý các vấn đề phát sinh với máy móc, thiết bị trong sản xuất.
- Cải tiến, nâng cao hiệu suất của máy móc trên dây chuyền sản xuất.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các công ty tai nghe, cáp sạc điện thoại
Tại Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
