Tuyển Nhân viên kỹ thuật A.I.S Vietnam Co., Ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Nhà máy của công ty TNHH A.I.S Việt nam tại số 9, đường 11 , VSIP Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

- Thiết kế công đoạn, thiết kế đồ gá và dao cụ.

- Lập trình CNC, vận hành chế tạo mẫu, và các công việc cải tiến khác.

- Trao đổi cụ thể thêm khi phỏng vấn

- Nam tốt nghiệp đại học các ngành liên quan (kỹ thuật cơ khí, ….).

- Biết về MasterCam, AutoCad,….

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Quyền lợi

- Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn.

- Công ty thanh toán các loại bảo hiểm.

- Các trợ cấp khác theo quy định công ty (trợ cấp đi lại, chuyên cần, trợ cấp chức vụ, trợ cấp kỹ năng …)

Địa điểm làm việc

