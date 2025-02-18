Tuyển Nhân viên kỹ thuật A.I.S Vietnam Co., Ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại A.I.S Vietnam Co., Ltd
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Nhà máy của công ty TNHH A.I.S Việt nam tại số 9, đường 11 , VSIP Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thiết kế công đoạn, thiết kế đồ gá và dao cụ.
- Lập trình CNC, vận hành chế tạo mẫu, và các công việc cải tiến khác.
- Trao đổi cụ thể thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam tốt nghiệp đại học các ngành liên quan (kỹ thuật cơ khí, ….).
- Biết về MasterCam, AutoCad,….
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
Quyền lợi
- Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Công ty thanh toán các loại bảo hiểm.
- Các trợ cấp khác theo quy định công ty (trợ cấp đi lại, chuyên cần, trợ cấp chức vụ, trợ cấp kỹ năng …)
Địa điểm làm việc
- Nhà máy của công ty THNH A.I.S Việt nam tại số 9, đường 11 , VSIP Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Tại A.I.S Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại A.I.S Vietnam Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
