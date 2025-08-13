Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

• Hỗ trợ tìm kiếm, lọc hồ sơ ứng viên

• Tham gia trực tiếp vào quá trình sơ vấn, phỏng vấn

• Viết bài tuyển dụng, hỗ trợ xây dựng thương hiệu tuyển dụng

• Đồng hành tổ chức các sự kiện tuyển dụng & truyền thông nội bộ

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành liên quan (QTKD, Nhân sự Tâm lý, Truyền thông...)

• Chủ động, thích giao tiếp, teamwork tốt

• Yêu thích lĩnh vực nhân sự và sẵn sàng học hỏi

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

• Có phụ cấp thực tập

• Được đóng dấu mộc xác nhận thực tập

• Mentor đồng hành và training bài bản từ A-Z

• Môi trường trẻ trung, năng động, tha hồ phát triển bản thân

• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.