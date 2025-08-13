Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
• Hỗ trợ tìm kiếm, lọc hồ sơ ứng viên
• Tham gia trực tiếp vào quá trình sơ vấn, phỏng vấn
• Viết bài tuyển dụng, hỗ trợ xây dựng thương hiệu tuyển dụng
• Đồng hành tổ chức các sự kiện tuyển dụng & truyền thông nội bộ
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành liên quan (QTKD, Nhân sự Tâm lý, Truyền thông...)
• Chủ động, thích giao tiếp, teamwork tốt
• Yêu thích lĩnh vực nhân sự và sẵn sàng học hỏi
• Chủ động, thích giao tiếp, teamwork tốt
• Yêu thích lĩnh vực nhân sự và sẵn sàng học hỏi
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
• Có phụ cấp thực tập
• Được đóng dấu mộc xác nhận thực tập
• Mentor đồng hành và training bài bản từ A-Z
• Môi trường trẻ trung, năng động, tha hồ phát triển bản thân
• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập
• Được đóng dấu mộc xác nhận thực tập
• Mentor đồng hành và training bài bản từ A-Z
• Môi trường trẻ trung, năng động, tha hồ phát triển bản thân
• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI