Tuyển Nhân viên kỹ thuật Hanwha Vision Viet Nam Company Limited (Tên Cũ Là Hanwhatechwin Security Vietnam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 550 USD

Mức lương 400 - 550 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Plot O - 2, Que Vo Industrial Zone (expansion area), Nam Son commune, Bac Ninh city, Bac Ninh province, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Sửa chữa hàng công đoạn sản xuất, phân tích lỗi tính năng trên bản mạch điện tử

- Phân tích lỗi, sửa chữa, thay thế linh kiện NG

- Tìm nguyên nhân phát sinh lỗi tại line sản xuất, OQC nhằm tìm ra đối sách cải tiến ngăn chặn lỗi để giảm thiểu sai sót trong sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm.

- Lập lưu trình chạy thử & lập trình làm lại

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp TC,CĐ,ĐH các chuyên ngành liên quan

- Ưu tiên có kinh nghiệm sửa chữa linh kiện điện tử, bản mạch trong công ty chế xuất nước ngoài

- Ưu tiên biết phân tích mạch lỗi, sửa mạch, biết đọc bản vẽ .. có kinh nghiệm về sửa hàng Camera là lợi thế

***QUYỀN LỢI

- Thu nhập hấp dẫn (Ứng viên có thể thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn) => Lương cơ bản + OT

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- Thưởng hè 50% tháng lương

- Nghỉ 3 thứ 7 và 4 chủ nhật ( Nếu đi làm tính lương 200%)

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

