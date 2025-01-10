Tuyển Nhân viên kỹ thuật Hanwha Vision Viet Nam Company Limited (Tên Cũ Là Hanwhatechwin Security Vietnam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 550 USD

Hanwha Vision Viet Nam Company Limited (Tên Cũ Là Hanwhatechwin Security Vietnam)
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Hanwha Vision Viet Nam Company Limited (Tên Cũ Là Hanwhatechwin Security Vietnam)

Mức lương
400 - 550 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Plot O

- 2, Que Vo Industrial Zone (expansion area), Nam Son commune, Bac Ninh city, Bac Ninh province, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 400 - 550 USD

- Sửa chữa hàng công đoạn sản xuất, phân tích lỗi tính năng trên bản mạch điện tử
- Phân tích lỗi, sửa chữa, thay thế linh kiện NG
- Tìm nguyên nhân phát sinh lỗi tại line sản xuất, OQC nhằm tìm ra đối sách cải tiến ngăn chặn lỗi để giảm thiểu sai sót trong sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm.
- Lập lưu trình chạy thử & lập trình làm lại

Với Mức Lương 400 - 550 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp TC,CĐ,ĐH các chuyên ngành liên quan
- Ưu tiên có kinh nghiệm sửa chữa linh kiện điện tử, bản mạch trong công ty chế xuất nước ngoài
- Ưu tiên biết phân tích mạch lỗi, sửa mạch, biết đọc bản vẽ .. có kinh nghiệm về sửa hàng Camera là lợi thế
***QUYỀN LỢI
- Thu nhập hấp dẫn (Ứng viên có thể thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn) => Lương cơ bản + OT
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Thưởng hè 50% tháng lương
- Nghỉ 3 thứ 7 và 4 chủ nhật ( Nếu đi làm tính lương 200%)

Tại Hanwha Vision Viet Nam Company Limited (Tên Cũ Là Hanwhatechwin Security Vietnam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hanwha Vision Viet Nam Company Limited (Tên Cũ Là Hanwhatechwin Security Vietnam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hanwha Vision Viet Nam Company Limited (Tên Cũ Là Hanwhatechwin Security Vietnam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Plot O-2, Que Vo Industrial Zone (expansion area), Nam Son commune, Bac Ninh city, Bac Ninh province

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

