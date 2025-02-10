Tuyển Nhân viên kỹ thuật Holcom Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1000 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Holcom Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1000 Triệu

Holcom Vietnam Co.,Ltd
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Holcom Vietnam Co.,Ltd

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Holcom Vietnam Co.,Ltd

Mức lương
500 - 1000 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lô K1

- Khu An Giải

- Đồng Kỵ

- Từ Sơn

- Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 500 - 1000 Triệu

- Thiết kế, tính toán chất lượng, kỹ thuật của các sản phẩm mới;
- Vận hành thiết bị phòng Lab;
- Thiết kế chi tiết sản phẩm cho các dự án;
- Tính toán lực gió, tải trọng gió, kết cấu sản phẩm tại dự án;
- Quản lý các đơn hàng cần sản xuất của công ty;
- Chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn;

Với Mức Lương 500 - 1000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Kỹ thuật, Xây dựng;
- Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trong lĩnh vực sản xuất cơ khí hoặc cơ khí xây dựng;
- Am hiểu hệ thống cơ khí, hệ thống điện, biết hệ thống PLC là lợi thế;
- Thành thạo các phầm mềm MS Office, AutoCad, có khả năng vẽ 3D
- Hiểu biết phương pháp tính lực gió, tính mô men xoắn,...
- Chịu được áp lực theo tiến độ, linh hoạt và sáng tạo trong công việc;
- Có khả năng làm việc theo nhóm, trung thực, thẳng thắn;

Tại Holcom Vietnam Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Holcom Vietnam Co.,Ltd

Liên Hệ Công Ty

Holcom Vietnam Co.,Ltd

Holcom Vietnam Co.,Ltd

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 3A, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

