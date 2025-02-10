Tuyển Nhân viên kỹ thuật Holcom Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1000 Triệu

Mức lương 500 - 1000 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô K1 - Khu An Giải - Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 500 - 1000 Triệu

- Thiết kế, tính toán chất lượng, kỹ thuật của các sản phẩm mới;

- Vận hành thiết bị phòng Lab;

- Thiết kế chi tiết sản phẩm cho các dự án;

- Tính toán lực gió, tải trọng gió, kết cấu sản phẩm tại dự án;

- Quản lý các đơn hàng cần sản xuất của công ty;

- Chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn;

Với Mức Lương 500 - 1000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Kỹ thuật, Xây dựng;

- Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trong lĩnh vực sản xuất cơ khí hoặc cơ khí xây dựng;

- Am hiểu hệ thống cơ khí, hệ thống điện, biết hệ thống PLC là lợi thế;

- Thành thạo các phầm mềm MS Office, AutoCad, có khả năng vẽ 3D

- Hiểu biết phương pháp tính lực gió, tính mô men xoắn,...

- Chịu được áp lực theo tiến độ, linh hoạt và sáng tạo trong công việc;

- Có khả năng làm việc theo nhóm, trung thực, thẳng thắn;

Tại Holcom Vietnam Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Holcom Vietnam Co.,Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.