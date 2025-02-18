Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Canon Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 450 USD

Tháng 2/2025, Canon Việt Nam đang tuyển dụng hàng trăm vị trí nhân viên dành cho các bạn sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng. Chấp nhận ứng viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm làm việc.

Tuyển dụng số lượng lớn thí sinh Cao đẳng, Đại học

- Nhân viên kỹ thuật: Điện, Điện tử; Cơ khí; Chế tạo máy; Tự động hóa; Điện tử viễn thông,…Và các chuyên ngành liên quan khác

Vị trí tuyển dụng:

Hệ Đại học:

- Phòng Công nghệ sản xuất (MFE 3)

- Phòng Dự án đổi mới sản xuất (MIP)

- Phòng Công nghệ sản phẩm số 1 (PE 1)

- Phòng Công nghệ linh kiện (PAE)

- Phòng Quản lý chất lượng sản xuất (PQA)

- Phòng Quản lý chất lượng linh kiện (MQA)

- Phòng Sản xuất bản mạch (PCB)

Hệ cao đẳng:

Kế hoạch thi tuyển: