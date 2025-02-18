Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Canon Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 450 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam
- Bắc Ninh: Số 12, Đường TS10, KCN Tiên Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 400 - 450 USD
Tháng 2/2025, Canon Việt Nam đang tuyển dụng hàng trăm vị trí nhân viên dành cho các bạn sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng. Chấp nhận ứng viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm làm việc.
Tuyển dụng số lượng lớn thí sinh Cao đẳng, Đại học
- Nhân viên kỹ thuật: Điện, Điện tử; Cơ khí; Chế tạo máy; Tự động hóa; Điện tử viễn thông,…Và các chuyên ngành liên quan khác
Vị trí tuyển dụng:
Hệ Đại học:
- Phòng Công nghệ sản xuất (MFE 3)
- Phòng Dự án đổi mới sản xuất (MIP)
- Phòng Công nghệ sản phẩm số 1 (PE 1)
- Phòng Công nghệ linh kiện (PAE)
- Phòng Quản lý chất lượng sản xuất (PQA)
- Phòng Quản lý chất lượng linh kiện (MQA)
- Phòng Sản xuất bản mạch (PCB)
Hệ cao đẳng:
Kế hoạch thi tuyển:
Với Mức Lương 400 - 450 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
