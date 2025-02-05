Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Tnhh Thương Mại Và Xây Dựng Denkito Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Mức lương 500 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1 - 9A KĐT Vĩnh Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Lập kế hoạch triển khai Hồ sơ liên quan đến thi công thuộc Hệ thống điện, cơ

- Kiểm tra bản vẽ, phát hiện lỗi kỹ thuật và lỗi thể hiện bản vẽ, báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý

- Lập và triển khai các tiến độ bản vẽ thi công, nhân lực, vật tư phục vụ cho công tác thi công dự án.

- Triển khai bản vẽ shop drawing, bản vẽ hoàn công

- Trao đổi với nhà cung cấp

- Triển khai, giám sát các hạng mục thi công M&E.

- Giám sát các đội thi công M&E, nhà thầu.

- Giám sát theo dõi sử dụng nguồn vật tư, thiết bị, nhân công.

- Làm hồ sơ khối lượng thanh quyết toán cho dự án

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên độ tuổi từ 20 - 40 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học Xây dựng Khoa kỹ thuật cơ điện trong công trình xây dựng hoặc Đại học Bách khoa, Đại học Giao Thông Vận tải; Đại học Công nghiệp, Đại học Thủy Lợi , Đại học điện lực……

- có tối thiểu kinh nghiệm làm M&E cho các công trình nhà công nghiệp, xưởng cơ điện , cao tầng và thấp tầng đặc biệt các dự án của nhật ,hàn, trung quốc được ưu tiên

- Có kiến thức về Giám sát thi công.

Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Và Xây Dựng Denkito Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

