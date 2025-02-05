Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Tnhh Thương Mại Và Xây Dựng Denkito Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Tnhh Thương Mại Và Xây Dựng Denkito Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Công Ty Tnhh Thương Mại Và Xây Dựng Denkito Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Xây Dựng Denkito Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Và Xây Dựng Denkito Việt Nam

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1

- 9A KĐT Vĩnh Hoàng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

- Lập kế hoạch triển khai Hồ sơ liên quan đến thi công thuộc Hệ thống điện, cơ
- Kiểm tra bản vẽ, phát hiện lỗi kỹ thuật và lỗi thể hiện bản vẽ, báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý
- Lập và triển khai các tiến độ bản vẽ thi công, nhân lực, vật tư phục vụ cho công tác thi công dự án.
- Triển khai bản vẽ shop drawing, bản vẽ hoàn công
- Trao đổi với nhà cung cấp
- Triển khai, giám sát các hạng mục thi công M&E.
- Giám sát các đội thi công M&E, nhà thầu.
- Giám sát theo dõi sử dụng nguồn vật tư, thiết bị, nhân công.
- Làm hồ sơ khối lượng thanh quyết toán cho dự án

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên độ tuổi từ 20 - 40 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học Xây dựng Khoa kỹ thuật cơ điện trong công trình xây dựng hoặc Đại học Bách khoa, Đại học Giao Thông Vận tải; Đại học Công nghiệp, Đại học Thủy Lợi , Đại học điện lực……
- có tối thiểu kinh nghiệm làm M&E cho các công trình nhà công nghiệp, xưởng cơ điện , cao tầng và thấp tầng đặc biệt các dự án của nhật ,hàn, trung quốc được ưu tiên
- Có kiến thức về Giám sát thi công.

Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Và Xây Dựng Denkito Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Và Xây Dựng Denkito Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tnhh Thương Mại Và Xây Dựng Denkito Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 47/73, Ngõ 47 Phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

