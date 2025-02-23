Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Thực hiện kiểm kê hằng ngày và theo dõi báo cáo
- Định kỳ kiểm đếm tồn kho và thực hiện các hoạt động kiểm soát hàng tồn kho
- Đối chiếu tồn kho thực tế và hệ thống
- Nhập dữ liệu vào hệ thống và đảm bảo hoạt động tồn kho
- Kiểm soát trên cả thực tế và hệ thống vị trí và Bin chứa hàng hóa
- Chịu trách nhiệm theo dõi kế hoạch vật liệu đóng gói
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, từ 22 - 45 tuổi
Kiểm tra chứng từ nhập kho
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tin học văn phòng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kho
Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì
LƯƠNG: 8,000,000 - 10,000,000 đ, Thỏa thuận theo kinh nghiệm
Phụ cấp cơm trưa: 625.000 - 650.000 vnđ
Tham gia BHXH, BHYT
Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13
12 ngày phép năm
Phúc lợi khác: tất niên, lì xì...
Cấp laptop, thiết bị làm việc
Môi trường kho hiện đại, áp dụng VNA quản lý, kho hơn 10.000m2
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
