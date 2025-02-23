Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Thực hiện kiểm kê hằng ngày và theo dõi báo cáo

- Định kỳ kiểm đếm tồn kho và thực hiện các hoạt động kiểm soát hàng tồn kho

- Đối chiếu tồn kho thực tế và hệ thống

- Nhập dữ liệu vào hệ thống và đảm bảo hoạt động tồn kho

- Kiểm soát trên cả thực tế và hệ thống vị trí và Bin chứa hàng hóa

- Chịu trách nhiệm theo dõi kế hoạch vật liệu đóng gói

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 22 - 45 tuổi

Kiểm tra chứng từ nhập kho

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tin học văn phòng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kho

Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG: 8,000,000 - 10,000,000 đ, Thỏa thuận theo kinh nghiệm

Phụ cấp cơm trưa: 625.000 - 650.000 vnđ

Tham gia BHXH, BHYT

Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13

12 ngày phép năm

Phúc lợi khác: tất niên, lì xì...

Cấp laptop, thiết bị làm việc

Môi trường kho hiện đại, áp dụng VNA quản lý, kho hơn 10.000m2

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

