Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Điện Lạnh Hòa Phát làm việc tại Hưng Yên thu nhập 650 - 1,085 USD

1. Trách nhiệm, nhiệm vụ chuyên môn

• Xây dựng yêu cầu kỹ thuật và các hướng dẫn kiểm tra chất lượng của các vật tư cơ khí, các chi tiết nhựa, bao bì, xốp

• Xây dựng các hướng dẫn công nghệ sản xuất - vận hành thiết bị , khuôn mẫu của các máy thuộc các tổ vệ tinh

• Đánh giá độ chính xác của các thiết bị đo và phần mềm thiết bị trong nhà máy

• Xây dựng hệ thống quy định an toàn lao động, an toàn vận hành máy móc thiết bị thuộc nhà máy và quy định an toàn PCCC cho các thiết bị

• Thực hiện cải tiến chất lượng máy móc, thiết bị, khuôn mẫu. Thiết kế và cải tiến đồ gá phục vụ sản xuất

• Phối hợp với bộ phận QC để khắc phục các phát sinh mới liên quan đến chất lượng vật tư vật tư cơ khí, các chi tiết nhựa, bao bì, xốp

• Quản lý khuôn mẫu - thiết bị và kiểm soát quá trình lập kế hoạch và thực hiện bảo trì - bảo dưỡng - sửa chữa máy móc - thiết bị - khuôn mẫu (mảng cơ khí)

• Đầu mối làm việc với phòng vật tư về vật tư mới

• Tham gia hỗ trợ trưởng phòng xây dựng kế hoạch, giám sát và triển khai các công việc liên quan tới sản phẩm mới theo định hướng của ban lãnh đạo công ty

• Tham gia hỗ trợ trưởng phòng tổ chức thử nghiệm, test kiểm tra tính năng và thông số kỹ thuật, chạy đề mô để kiểm tra tính ổn định của sản phẩm và tổ chức sản xuất thử sản phẩm mới