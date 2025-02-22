Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI
- Hưng Yên: 376 Nguyễn Thiện Thuật, Nhân Hòa, Mỹ Hào, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thực hiện các thí nghiệm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm/ đồ uống mới theo yêu cầu của nhóm nghiên cứu và phát triển.
Phân tích và đánh giá chất lượng nguyên liệu, sản phẩm trong quá trình nghiên cứu và phát triển.
Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu thí nghiệm, lập báo cáo kết quả nghiên cứu.
Tham gia vào quá trình tối ưu hóa công thức, quy trình sản xuất sản phẩm.
Cập nhật kiến thức, công nghệ mới trong lĩnh vực thực phẩm/ đồ uống.
Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm và vệ sinh an toàn lao động trong quá trình làm việc.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không cần kinh nghiệm nhưng cam kết làm lâu dài, gắn bó để đào tạo
Có kiến thức cơ bản về công nghệ chế biến thực phẩm, quy trình sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin.
Có khả năng sử dụng các thiết bị, máy móc trong phòng thí nghiệm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
