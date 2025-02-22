Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: 376 Nguyễn Thiện Thuật, Nhân Hòa, Mỹ Hào, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện các thí nghiệm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm/ đồ uống mới theo yêu cầu của nhóm nghiên cứu và phát triển.
Phân tích và đánh giá chất lượng nguyên liệu, sản phẩm trong quá trình nghiên cứu và phát triển.
Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu thí nghiệm, lập báo cáo kết quả nghiên cứu.
Tham gia vào quá trình tối ưu hóa công thức, quy trình sản xuất sản phẩm.
Cập nhật kiến thức, công nghệ mới trong lĩnh vực thực phẩm/ đồ uống.
Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm và vệ sinh an toàn lao động trong quá trình làm việc.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Trung cấp chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Hóa học, Sinh học hoặc các chuyên ngành liên quan.
Không cần kinh nghiệm nhưng cam kết làm lâu dài, gắn bó để đào tạo
Có kiến thức cơ bản về công nghệ chế biến thực phẩm, quy trình sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin.
Có khả năng sử dụng các thiết bị, máy móc trong phòng thí nghiệm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 376 Nguyễn Thiện Thuật, Nhân Hòa, Mỹ Hào Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

