Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÁI DƯƠNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÁI DƯƠNG
Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Nhân Hào, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
- Thi công hệ thống báo cháy, chữa cháy.
- Bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy.
- Giám sát thi công hệ thống báo cháy, chữa cháy.
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành về cơ khí, điện nước hoặc các ngành liên quan
- Có sức khỏe, chịu khó học hỏi
- Lý lịch rõ ràng
- Tinh thần thái độ tích cực, hòa đồng.
- Có sức khỏe, chịu khó học hỏi
- Lý lịch rõ ràng
- Tinh thần thái độ tích cực, hòa đồng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÁI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ xã hội theo nội quy, quy định của công ty (thăm hỏi, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ, tết,…)
- Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe bản thân và gia đình đúng chính sách đãi ngộ của công ty.
- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.
- Thu nhập từ: 12.000.000-17.000.000
- Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe bản thân và gia đình đúng chính sách đãi ngộ của công ty.
- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.
- Thu nhập từ: 12.000.000-17.000.000
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÁI DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI