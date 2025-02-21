Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÁI DƯƠNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Nhân Hào, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Thi công hệ thống báo cháy, chữa cháy.

- Bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy.

- Giám sát thi công hệ thống báo cháy, chữa cháy.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành về cơ khí, điện nước hoặc các ngành liên quan

- Có sức khỏe, chịu khó học hỏi

- Lý lịch rõ ràng

- Tinh thần thái độ tích cực, hòa đồng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÁI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ xã hội theo nội quy, quy định của công ty (thăm hỏi, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ, tết,…)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe bản thân và gia đình đúng chính sách đãi ngộ của công ty.

- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.

- Thu nhập từ: 12.000.000-17.000.000

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÁI DƯƠNG

