Tuyển Nhân viên kỹ thuật VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EUROTECH TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EUROTECH TẠI HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EUROTECH TẠI HÀ NỘI

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EUROTECH TẠI HÀ NỘI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyên Hòa , Phù Cừ , Hưng Yên, Phù Cừ, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đi khảo sát công trình, lên phương án thi công, vẽ bản vẽ.
Tư vấn kỹ thuật cho kinh doanh và khách hàng.
Việc khác dưới sự điều hành của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích nghề Nhôm Kính
- Thành thạo autocad
- Có máy tính cá nhân
- ưu tiên có bằng lái xe ô tô
- Độ tuổi từ 24 trở lên

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EUROTECH TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10tr-15tr ( hưởng theo năng lức có thể cao hơn )
- Được hưởng đầy đủ phúc lợi theo luật lao động
- Được thưởng thâm niên , thưởng lương tháng thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EUROTECH TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EUROTECH TẠI HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EUROTECH TẠI HÀ NỘI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Căn Sao Biển 23 , 367 Khu đô thị Vinhome Ocean Park, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

