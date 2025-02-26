Tuyển Nhân viên kỹ thuật VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EUROTECH TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EUROTECH TẠI HÀ NỘI
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nguyên Hòa , Phù Cừ , Hưng Yên, Phù Cừ, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Đi khảo sát công trình, lên phương án thi công, vẽ bản vẽ.
Tư vấn kỹ thuật cho kinh doanh và khách hàng.
Việc khác dưới sự điều hành của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu thích nghề Nhôm Kính
- Thành thạo autocad
- Có máy tính cá nhân
- ưu tiên có bằng lái xe ô tô
- Độ tuổi từ 24 trở lên
Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EUROTECH TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 10tr-15tr ( hưởng theo năng lức có thể cao hơn )
- Được hưởng đầy đủ phúc lợi theo luật lao động
- Được thưởng thâm niên , thưởng lương tháng thứ 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EUROTECH TẠI HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
