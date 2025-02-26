Tuyển Nhân viên kỹ thuật VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EUROTECH TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyên Hòa , Phù Cừ , Hưng Yên, Phù Cừ, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đi khảo sát công trình, lên phương án thi công, vẽ bản vẽ.

Tư vấn kỹ thuật cho kinh doanh và khách hàng.

Việc khác dưới sự điều hành của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích nghề Nhôm Kính

- Thành thạo autocad

- Có máy tính cá nhân

- ưu tiên có bằng lái xe ô tô

- Độ tuổi từ 24 trở lên

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EUROTECH TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10tr-15tr ( hưởng theo năng lức có thể cao hơn )

- Được hưởng đầy đủ phúc lợi theo luật lao động

- Được thưởng thâm niên , thưởng lương tháng thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EUROTECH TẠI HÀ NỘI

