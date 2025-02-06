Tuyển Nhân viên kỹ thuật Automobile & Motocycle Parts Manufacturing Hung Yen CO., LTD làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Automobile & Motocycle Parts Manufacturing Hung Yen CO., LTD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy đúc áp lực, máy gia công, các thiết bị phụ trợ sản xuất.
- Vận hành máy nén khí phát điện.
- Đi ca phục vụ sản xuất kể cả ngày nghỉ khi có yêu cầu.
- Sử dụng thành thạo máy : Tiện, phay, Mài phẳng cơ, CNC.
- Đọc hiểu bản vẽ thành thạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU:
- Độ tuổi: 22~ 35 tuổi
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, chuyên ngành điện hoặc cơ khí.
- Sử dụng được tin học văn phòng.
- Ưu tiên người địa phương khu vực: Hưng Yên, Gia Lâm.
QUYỀN LỢI:
- Thu nhập xứng đáng với năng lực.
- Môi trường chuyên nghiệp, an toàn.
- Độ tuổi: 22~ 35 tuổi
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, chuyên ngành điện hoặc cơ khí.
- Sử dụng được tin học văn phòng.
- Ưu tiên người địa phương khu vực: Hưng Yên, Gia Lâm.
QUYỀN LỢI:
- Thu nhập xứng đáng với năng lực.
- Môi trường chuyên nghiệp, an toàn.
Tại Automobile & Motocycle Parts Manufacturing Hung Yen CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Automobile & Motocycle Parts Manufacturing Hung Yen CO., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI