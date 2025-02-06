Tuyển Nhân viên kỹ thuật Automobile & Motocycle Parts Manufacturing Hung Yen CO., LTD làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

YÊU CẦU: - Độ tuổi: 22~ 35 tuổi - Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, chuyên ngành điện hoặc cơ khí. - Sử dụng được tin học văn phòng. - Ưu tiên người địa phương khu vực: Hưng Yên, Gia Lâm. QUYỀN LỢI: - Thu nhập xứng đáng với năng lực. - Môi trường chuyên nghiệp, an toàn.

- Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy đúc áp lực, máy gia công, các thiết bị phụ trợ sản xuất. - Vận hành máy nén khí phát điện. - Đi ca phục vụ sản xuất kể cả ngày nghỉ khi có yêu cầu. - Sử dụng thành thạo máy : Tiện, phay, Mài phẳng cơ, CNC. - Đọc hiểu bản vẽ thành thạo.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI