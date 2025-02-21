Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1,000 USD

Mức lương 400 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Hồ Văn Hoá, Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

• Bóc tách khối lượng , triển khai bản vẽ, tính toán kết cấu, lập bản vẽ thiết kế thi công phần kết cấu thép .

• Lập bản vẽ thiết kế 2D, 3D cho các dự án của công ty

• Lập bản vẽ chế tạo các kết cấu

• Bóc tách vật tư, lập danh sách vật tư cho các dự án

• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kiến trúc, xây dựng, GTVT, Cơ khí, Kĩ thuật.

-Biết ngoại ngữ là 1 lợi thế: tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường

- Có kinh nghiệm dùng Autocad

- Thành thạo tin học văn phòng

- Kỹ năng giao tiếp, xử lý công việc tốt.

- Có khả năng chịu được áp lực công việc.

- Có thể tăng ca khi tiến độ công việc yêu cầu gấp.

- Nhiệt tình, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có nguyện vọng gắn bó lâu dài.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ

