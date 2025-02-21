Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ
Mức lương
400 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu Hồ Văn Hoá, Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 400 - 1,000 USD
• Bóc tách khối lượng , triển khai bản vẽ, tính toán kết cấu, lập bản vẽ thiết kế thi công phần kết cấu thép .
• Lập bản vẽ thiết kế 2D, 3D cho các dự án của công ty
• Lập bản vẽ chế tạo các kết cấu
• Bóc tách vật tư, lập danh sách vật tư cho các dự án
• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
• Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 400 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kiến trúc, xây dựng, GTVT, Cơ khí, Kĩ thuật.
-Biết ngoại ngữ là 1 lợi thế: tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường
- Có kinh nghiệm dùng Autocad
- Thành thạo tin học văn phòng
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý công việc tốt.
- Có khả năng chịu được áp lực công việc.
- Có thể tăng ca khi tiến độ công việc yêu cầu gấp.
- Nhiệt tình, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có nguyện vọng gắn bó lâu dài.
