Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Hà Yến làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ Phần Hà Yến
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ Phần Hà Yến

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đường N1 – Khu CN Yên Mỹ II – Thị Trần Yên Mỹ

- Tỉnh Hưng Yên, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Trách Nhiệm: Thực hiện việc thiết kế, lập định mức vật tư, bảng khai triển và các việc liên quan tới hành chính; Tính giá thầu (sản phẩm phi tiêu chuẩn)
Trách Nhiệm:
Nhiệm vụ:
Triển khai lập bảng khai triển, định mức vật tư, tham gia thiết kế một số dòng sản phẩm phi tiêu chuẩn loại đơn giản;
Lập giấy tờ liên quan tới hành chính; in ấn, phô tô hồ sơ kỹ thuật. Chuyển giấy tờ của phòng Kỹ thuật tới các bộ phận liên quan; thực hiện công việc lưu trữ hồ sơ
Giải quyết vấn đề liên quan đến xử lý thủ tục của bản vẽ trong quá trình cấp phát
Tham gia lập các biểu mẫu phục vụ công tác thiết kế
Tham gia xây dựng đơn giá thầu;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Địa điểm làm việc: Công ty CP Tân Hà Phát Công Nghiệp - Đường N1 – Khu CN Yên Mỹ II – Thị Trần Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên một trong các chuyên ngành sau: Cơ khí chế tạo; cơ điện tử, điện tử, tự động hóa của các trường kỹ thuật.
Trình độ học vấn
Trình độ máy tính: sử dụng thành thạo một trong các phần mềm Autocard, Inventor, ...
Trình độ máy tính
Ưu tiên: có kinh nghiệm trong lĩnh vực gia công kim loại tấm
Ưu tiên

Tại Công ty Cổ Phần Hà Yến Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi:
Lương: Thỏa thuận
Phụ cấp: Ăn trưa
Thưởng: thưởng 1 tháng lương/ năm, thưởng kết quả kinh doanh, thi đua, thưởng các ngày Lễ, Tết
Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật Lao động;
Bảo hiểm tai nạn 24 / 24 và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty;
Chế độ sinh nhật, nghỉ mát hàng năm, chế độ dành cho gia đình của cán bộ công nhân viên của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hà Yến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, Lô CN6, Cụm CN Vừa Và Nhỏ Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

