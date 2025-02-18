Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Hà Yến làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường N1 – Khu CN Yên Mỹ II – Thị Trần Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Trách Nhiệm: Thực hiện việc thiết kế, lập định mức vật tư, bảng khai triển và các việc liên quan tới hành chính; Tính giá thầu (sản phẩm phi tiêu chuẩn)

Triển khai lập bảng khai triển, định mức vật tư, tham gia thiết kế một số dòng sản phẩm phi tiêu chuẩn loại đơn giản;

Lập giấy tờ liên quan tới hành chính; in ấn, phô tô hồ sơ kỹ thuật. Chuyển giấy tờ của phòng Kỹ thuật tới các bộ phận liên quan; thực hiện công việc lưu trữ hồ sơ

Giải quyết vấn đề liên quan đến xử lý thủ tục của bản vẽ trong quá trình cấp phát

Tham gia lập các biểu mẫu phục vụ công tác thiết kế

Tham gia xây dựng đơn giá thầu;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Trình độ học vấn: tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên một trong các chuyên ngành sau: Cơ khí chế tạo; cơ điện tử, điện tử, tự động hóa của các trường kỹ thuật.

Trình độ máy tính: sử dụng thành thạo một trong các phần mềm Autocard, Inventor, ...

Ưu tiên: có kinh nghiệm trong lĩnh vực gia công kim loại tấm

Lương: Thỏa thuận

Phụ cấp: Ăn trưa

Thưởng: thưởng 1 tháng lương/ năm, thưởng kết quả kinh doanh, thi đua, thưởng các ngày Lễ, Tết

Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật Lao động;

Bảo hiểm tai nạn 24 / 24 và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty;

Chế độ sinh nhật, nghỉ mát hàng năm, chế độ dành cho gia đình của cán bộ công nhân viên của Công ty.

