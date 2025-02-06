Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN HL WINDOWS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HL WINDOWS
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Đường C1, Khu C, KCN Phố Nối A, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Đọc hiểu bản vẽ, triển khai bản vẽ Shop drawing, bản vẽ Detail sản xuất, thi công.
Bóc tách vật tư, lên khối lượng đặt hàng vật tư về nhà máy, dự án.
Bóc tách cấu thành giá, lên hồ sơ dự thầu, chào giá.
Kiểm soát kế hoạch, tiến độ vật tư
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam 23- 35 tuổi
Sức khỏe tốt. Thật thà, có trách nhiệm trongcông việc.
Tốt nghiệp Cao đẳng các ngành kỹ thuật trở lên.
Sử dụng thành thạo Autocad, Word, Excel.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm về vách, cửa nhôm kính, panel trong và ngoài nhà
Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
Khả năng làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HL WINDOWS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10-16 triệu/tháng.
Hỗ trợ ăn trưa, chỗ ở cho nhân viên.
Lương tháng thứ 13 và thưởnglễ, tết theo năng lực và quy định của công ty.
Đi du lịch hàng năm cùng công ty.
BHXH theo quy định hiện hành của nhà nước.
Và nhiều chế độ phúc lợi khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HL WINDOWS
