Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN HL WINDOWS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường C1, Khu C, KCN Phố Nối A, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Đọc hiểu bản vẽ, triển khai bản vẽ Shop drawing, bản vẽ Detail sản xuất, thi công.

Bóc tách vật tư, lên khối lượng đặt hàng vật tư về nhà máy, dự án.

Bóc tách cấu thành giá, lên hồ sơ dự thầu, chào giá.

Kiểm soát kế hoạch, tiến độ vật tư

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam 23- 35 tuổi

Sức khỏe tốt. Thật thà, có trách nhiệm trongcông việc.

Tốt nghiệp Cao đẳng các ngành kỹ thuật trở lên.

Sử dụng thành thạo Autocad, Word, Excel.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm về vách, cửa nhôm kính, panel trong và ngoài nhà

Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HL WINDOWS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10-16 triệu/tháng.

Hỗ trợ ăn trưa, chỗ ở cho nhân viên.

Lương tháng thứ 13 và thưởnglễ, tết theo năng lực và quy định của công ty.

Đi du lịch hàng năm cùng công ty.

BHXH theo quy định hiện hành của nhà nước.

Và nhiều chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HL WINDOWS

