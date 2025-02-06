Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hưng Yên thu nhập 350 - 450 USD

Mức lương 350 - 450 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thôn Hảo - Xã Liêu Xá - Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

- Nghiên cứu bản vẽ sản phẩm, thiết kế các công đoạn, dây truyền sản xuất, tổ chức triển khai sản xuất thử sản phẩm mới.

- Thử khuôn, đánh giá chất lượng sản phẩm mới, sản phẩm sau sửa chữa

- Ban hành quy trình sản xuất, yếu tố công việc các công đoạn sản xuất, công việc tiêu chuẩn

- Theo dõi giám sát chất lượng sản phẩm trong công đoạn.

- Tham gia các dự án cải tiến nhằm tăng năng suất…tiết giảm chi phí trong quá trình sản xuất.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành hóa học

- Có kinh nghiệm về công nghệ ép phun nhựa

- Ưu tiên ứng viên Nam

- Có thể đi ca

