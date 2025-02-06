Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hưng Yên thu nhập 350 - 450 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Mức lương
350 - 450 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Thôn Hảo
- Xã Liêu Xá
- Huyện Yên Mỹ
- Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 350 - 450 USD
- Nghiên cứu bản vẽ sản phẩm, thiết kế các công đoạn, dây truyền sản xuất, tổ chức triển khai sản xuất thử sản phẩm mới.
- Thử khuôn, đánh giá chất lượng sản phẩm mới, sản phẩm sau sửa chữa
- Ban hành quy trình sản xuất, yếu tố công việc các công đoạn sản xuất, công việc tiêu chuẩn
- Theo dõi giám sát chất lượng sản phẩm trong công đoạn.
- Tham gia các dự án cải tiến nhằm tăng năng suất…tiết giảm chi phí trong quá trình sản xuất.
Với Mức Lương 350 - 450 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành hóa học
- Có kinh nghiệm về công nghệ ép phun nhựa
- Ưu tiên ứng viên Nam
- Có thể đi ca
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
