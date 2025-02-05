Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 tòa Detech Tower - Số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng, tư vấn giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực phần mềm, Thực tế ảo (AR/VR), Trí tuệ nhân tạo (AI).

- Test, chạy thử & đánh giá tính năng.

- Quản trị hệ thống & xử lý sự cố.

- Xây dựng tài liệu kỹ thuật cho dự án hoặc dịch vụ triển khai.

- Triển khai, thi công dự án, tích hợp hệ thống.

- Demo kỹ thuật, giới thiệu tính năng platform.

- Bảo dưỡng, bảo hành, sửa chữa thiết bị của dự án, phần mềm,…

- Thực hiện các yêu cầu khác từ quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT (ưu tiên ĐH Bách Khoa, ĐH Công Nghiệp, PTIT, FPT)

- Đã có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm

- Tiếng Anh: 6.5 IELTS hoặc chứng chỉ tương đương.

- Có hiểu biết về các kiến thức mạng, hệ thống, phần mềm, tích hợp hệ thống.

- Có kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, giải quyết vấn đề

- Sức khỏe, tính tuân thủ kỷ luật;

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

