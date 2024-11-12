Tuyển Bưu chính Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH

Bưu chính Viễn thông

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bưu chính Viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 21, Đường D6, Khu phố 6, Khu dân cư Hưng Phú, Phường Phước Long B, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý, vận hành, bảo hành, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống kỹ thuật, giám sát và bảo trì hệ thống PCCC của tòa nhà dưới sự phân công của Trưởng phòng kỹ thuật.
Hàng ngày kiểm tra, theo dõi trang thiết bị để bảo đảm rằng tất cả hệ thống bao gồm hệ thống cơ điện họat động thật hiệu quả, tiết kiệm năng lượng.
Thực hiện bảo hành hệ thống cơ điện hàng ngày / tháng / quý trong tòa nhà dưới sự chỉ đạo và phân công của Trưởng phòng kỹ thuật.
Kết hợp, làm việc chặt chẽ với đồng nghiệp, và các bộ phận khác để giải quyết các yêu cầu, phàn nàn của khách hàng.
Phối hợp, phân công nhân viên kỹ thuật để bảo đảm công việc kiểm tra máy móc trang thiết bị, tài sản của công ty luôn họat động tốt và hiệu quả.
Có tinh thần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công việc bảo hành trang thiết bị và tài sản của công ty. Tự trau dồi để nâng cao trình độ hiểu biết, trau dồi kỹ năng giao tiếp để giao tiếp với khách hàng.
Chia sẽ thông tin cần thiết , quan trọng liên quan đến việc phục vụ khách hàng.
Thực hiện các công việc hành chánh khác liên quan đến họat động của tòa nhà và các công việc khác do Trưởng phòng kỹ thuật. và Trưởng phòng Quản lý giao phó.
Báo cáo công việc cho Trưởng phòng kỹ thuật.
Thực hiện các công việc lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hệ thống kỹ thuật của tòa nhà SYRENA: Điện, nước, hệ thống ánh sáng, camera, điện lạnh, phòng cháy chữa cháy, v.v
Giám sát, kiểm tra định kỳ về tình trạng hoạt động của hệ thống kỹ thuật tòa nhà, đảm bảo tòa nhà luôn trong tình trạng hoạt động tốt.
Giám sát các nhà thầu vào tòa nhà trong quá trình lắp đặt hoặc bảo trì thiết bị của tòa nhà.
Thực hiện các công việc kỹ thuật khác theo sự Phân công, chỉ đạo của Phụ trách bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 - 3 năm
Học chuyên ngành Điện, Điện lạnh, Điện công nghiệp,...
Tính chủ động
Cẩn thận và chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000 đến 10.000.000 VNĐ tùy vào kinh nghiệm và năng lực.
Được tham gia BHXH
Chế độ phúc lợi, ma chay, cưới hỏi
Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HƯNG THỊNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 21 đường D6, khu phố 6, khu dân cư Hưng Phú , Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

