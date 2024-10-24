Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: QL22, KP.Lộc An, Thị xã Trảng Bàng (cạnh trái Co.opmart), Trảng Bàng

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Kiểm tra sửa chữa hệ thống viễn thông, xử lý bảo trì đường truyền internet, dịch vụ viễn thông do FPT Telecom cung cấp; Hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt, triển khai dịch vụ Internet, Truyền hình FPT Play, Camera tại nhà khách hàng; Hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị.
Kiểm tra sửa chữa hệ thống viễn thông, xử lý bảo trì đường truyền internet, dịch vụ viễn thông do FPT Telecom cung cấp;
Hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt, triển khai dịch vụ Internet, Truyền hình FPT Play, Camera tại nhà khách hàng;
Hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị.
Địa điểm văn phòng
Trụ sở: 476 Đường 30/4, KP5, Phường 3, TP.Tây Ninh, Tây Ninh Văn phòng: 197 Tôn Đức Thắng, KP1, Thị Trấn Tân Châu, Tây Ninh. Văn phòng: Khu phố Lộc An, Thị Xã Trảng Bàng, Tây Ninh (Cạnh trái Co.opmart)
Trụ sở: 476 Đường 30/4, KP5, Phường 3, TP.Tây Ninh, Tây Ninh
Văn phòng: 197 Tôn Đức Thắng, KP1, Thị Trấn Tân Châu, Tây Ninh.
Văn phòng: Khu phố Lộc An, Thị Xã Trảng Bàng, Tây Ninh (Cạnh trái Co.opmart)
Khu vực làm việc:
Tân Biên, Tân Châu Hòa Thành, TP.Tây Ninh Châu Thành, Dương Minh Châu Gò Dầu, Trảng Bàng Bến Cầu.
Tân Biên, Tân Châu
Hòa Thành, TP.Tây Ninh
Châu Thành, Dương Minh Châu
Gò Dầu, Trảng Bàng
Bến Cầu.
"FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển".

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, độ tuổi từ 20 – 35. Không yêu cầu kinh nghiệm Tốt nghiệp Trường Nghề, Trung cấp trở lên chuyên ngành: Điện – điện tử, Điện công nghiệp, Điện dân dụng, Điện lạnh, Điện tử viễn thông, CNTT, Mạng máy tính... hoặc các chuyên ngành liên quan về Điện, Viễn Thông. Hiểu biết về các thiết bị, hạ tầng viễn thông sẽ là một lợi thế. Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực và nhanh nhẹn trong công việc Có phương tiện đi lại để đảm bảo thực hiện được công việc.
Nam, độ tuổi từ 20 – 35. Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp Trường Nghề, Trung cấp trở lên chuyên ngành: Điện – điện tử, Điện công nghiệp, Điện dân dụng, Điện lạnh, Điện tử viễn thông, CNTT, Mạng máy tính... hoặc các chuyên ngành liên quan về Điện, Viễn Thông.
Hiểu biết về các thiết bị, hạ tầng viễn thông sẽ là một lợi thế.
Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực và nhanh nhẹn trong công việc
Có phương tiện đi lại để đảm bảo thực hiện được công việc.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc ổn định lâu dài, hỗ trợ khu vực làm việc gần nhà. Đào tạo 1 kèm 1, cơ hội phát triển và thăng tiến. Khen thưởng: Lương tháng 13 và thưởng thi đua, thưởng top nhân viên xuất sắc của năm. Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/năm và nghỉ mát, teambuilding cùng nhiều trải nghiệm với các CLB sở thích, chuyên môn, thể dục thể thao... Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, BH tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ và an toàn lao động. Đặc biệt chính sách bảo hiểm PNC Care dành riêng cho CBNV. Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam và Quy định tài chính của công ty Thuộc biên chế công ty TNHH MTV DV Viễn thông Phương Nam (Đối tác độc quyền của FPT Telecom).
Môi trường làm việc ổn định lâu dài, hỗ trợ khu vực làm việc gần nhà.
Đào tạo 1 kèm 1, cơ hội phát triển và thăng tiến.
Khen thưởng: Lương tháng 13 và thưởng thi đua, thưởng top nhân viên xuất sắc của năm.
Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/năm và nghỉ mát, teambuilding cùng nhiều trải nghiệm với các CLB sở thích, chuyên môn, thể dục thể thao...
Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, BH tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ và an toàn lao động.
Đặc biệt chính sách bảo hiểm PNC Care dành riêng cho CBNV.
Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam và Quy định tài chính của công ty
Thuộc biên chế công ty TNHH MTV DV Viễn thông Phương Nam (Đối tác độc quyền của FPT Telecom).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

