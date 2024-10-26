Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 12 - 25 triệu Toàn thời gian tại Tây Ninh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
- Tây Ninh: TẦNG 5 TÒA NHÀ TTC PLAZA, 217
- 219 ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 2, TP Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
1. Lên kế hoạch thực hiện, phát triển kinh doanh
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, lên ý tưởng và đề xuất phương án kinh doanh
- Tổ chức, điều phối và phát triển các hoạt động kinh doanh theo mục tiêu kế hoạch
- Kiểm soát hiệu quả kinh doanh nhóm thông qua việc phân tích, đánh giá dữ liệu kinh doanh, đề xuất các giải pháp và báo cáo kết quả hàng tuần / tháng / quý
2. Quản lý nhân sự trong nhóm
- Quản lý nhân sự nhóm ít nhất từ 10 – 15 nhân viên, cộng tác viên kinh doanh
- Quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên; hỗ trợ xử lý tình huống, huấn luyện nhân viên về kỹ năng tư vấn và nghiệp vụ sản phẩm
- Tạo động lực làm việc, phát triển nhân viên
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: 1 năm trong ngành Sale
Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo nghiệp vụ khi nhận việc
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Có cơ hội thăng tiến từ 3 đến 6 tháng 1 lần theo năng lực
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đẩy đủ khi ký hợp đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
