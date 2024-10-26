Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 12 - 25 triệu Toàn thời gian tại Tây Ninh

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: TẦNG 5 TÒA NHÀ TTC PLAZA, 217 - 219 ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 2, TP Tây Ninh

Mô Tả Công Việc

1. Lên kế hoạch thực hiện, phát triển kinh doanh

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, lên ý tưởng và đề xuất phương án kinh doanh

- Tổ chức, điều phối và phát triển các hoạt động kinh doanh theo mục tiêu kế hoạch

- Kiểm soát hiệu quả kinh doanh nhóm thông qua việc phân tích, đánh giá dữ liệu kinh doanh, đề xuất các giải pháp và báo cáo kết quả hàng tuần / tháng / quý

2. Quản lý nhân sự trong nhóm

- Quản lý nhân sự nhóm ít nhất từ 10 – 15 nhân viên, cộng tác viên kinh doanh

- Quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên; hỗ trợ xử lý tình huống, huấn luyện nhân viên về kỹ năng tư vấn và nghiệp vụ sản phẩm

- Tạo động lực làm việc, phát triển nhân viên

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, nữ từ 25 đến 35 tuổi

- Kinh nghiệm: 1 năm trong ngành Sale

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản : 12 triệu + Hoa Hồng + Thưởng ( thu nhập từ 15 - 25 triệu)

- Được đào tạo nghiệp vụ khi nhận việc

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Có cơ hội thăng tiến từ 3 đến 6 tháng 1 lần theo năng lực

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đẩy đủ khi ký hợp đồng

Cách Thức Ứng Tuyển

