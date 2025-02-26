Tuyển Nhân viên lái xe Okxe Viet Nam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Okxe Viet Nam Company Limited
- Hà Nội: No 92, Kham Thien St., Kham Thien, Dong Da
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD
Quản lý hoạt động kinh doanh:
- Lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tháng/quý/năm nhằm đạt được các chỉ tiêu doanh số đã đề
ra.
- Theo dõi tình hình kinh doanh, phân tích dữ liệu bán hàng, và đề xuất các chiến lược thúc đẩy doanh
số.
- Quản lý và kiểm soát các chi phí hoạt động của cửa hàng, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên:
- Tuyển dụng, đào tạo, và phát triển đội ngũ Sales, Mechanic.
- Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, động viên và tạo động lực để đạt được mục tiêu cá nhân
và tập thể.
- Thiết lập lịch làm việc, quản lý thời gian làm việc và nghỉ phép của nhân viên.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ:
- Giám sát và đảm bảo chất lượng các dịch vụ mua bán xe máy, xe điện, ô tô và các dịch vụ sửa chữa,
bảo dưỡng khác.
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và duy trì mối quan hệ lâu dài
với khách hàng.
- Kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ trước khi giao cho khách hàng.
Quản lý hàng hóa và tài sản:
Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Okxe Viet Nam Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Okxe Viet Nam Company Limited
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
