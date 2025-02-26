Tuyển Nhân viên lái xe Okxe Viet Nam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Quản lý hoạt động kinh doanh:

- Lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tháng/quý/năm nhằm đạt được các chỉ tiêu doanh số đã đề

ra.

- Theo dõi tình hình kinh doanh, phân tích dữ liệu bán hàng, và đề xuất các chiến lược thúc đẩy doanh

số.

- Quản lý và kiểm soát các chi phí hoạt động của cửa hàng, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên:

- Tuyển dụng, đào tạo, và phát triển đội ngũ Sales, Mechanic.

- Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, động viên và tạo động lực để đạt được mục tiêu cá nhân

và tập thể.

- Thiết lập lịch làm việc, quản lý thời gian làm việc và nghỉ phép của nhân viên.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ:

- Giám sát và đảm bảo chất lượng các dịch vụ mua bán xe máy, xe điện, ô tô và các dịch vụ sửa chữa,

bảo dưỡng khác.

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và duy trì mối quan hệ lâu dài

với khách hàng.

- Kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ trước khi giao cho khách hàng.

Quản lý hàng hóa và tài sản: