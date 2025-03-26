Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 29 Đất Thánh, phường 5, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lái xe công ty phát hàng hóa cho khách hàng theo tuyến của công ty ( xe Fordtransit)
Quản lý chất lượng và số lượng hàng hóa trên xe
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
