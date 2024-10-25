Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Cao su Sài Gòn - KYMDAN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 13 Triệu

Mức lương Từ 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Văn Phòng 28 Bình Thới - Phường 14 - Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Từ 13 Triệu

- Lái xe phục vụ công việc theo kế hoạch.

- Bảo quản và vệ sinh xe cao cấp được giao.

- Theo dõi đăng kiểm, đăng ký xe theo quy định và bảo dưỡng, sửa chữa theo định kỳ hoặc phát sinh.

- Kiểm tra các trang thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có bằng lái xe hạng B2 trở lên, ưu tiên ứng viên có bằng hạng D, E

- Không hút thuốc. Tuổi từ 20-40

- Hồ sơ lý lịch rõ ràng (có xác thực của chính quyền địa phương).

- Ứng viên có khuôn mặt hiền, tính tình trung thực, không tham lam (Công ty KYMDAN không chấp nhận bất cứ hình thức tiêu cực nào, không chấp nhận người có tư tưởng phe nhóm khi làm việc).

- Sức khỏe tốt (công ty sẽ cho ứng viên khám sức khỏe trước khi nhận làm việc, ứng viên không cần phải khám sức khỏe trước tại địa phương).

- Siêng năng, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc.

- Trình độ từ Trung cấp trở lên.

Tại Công ty Cổ phần Cao su Sài Gòn - KYMDAN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:

+ Thử việc (học việc) 1 tháng, mức lương trong thời gian thử việc: 85% mức lương khởi điểm (Mức lương khởi điểm là 13.000.000 VNĐ/tháng).

13.000.000 VNĐ/tháng).

+ Trong quá trình làm việc thực tế, công ty sẽ đánh giá năng lực, mức độ đáp ứng công việc và thời gian làm việc để điều chỉnh thu nhập một cách phù hợp và xứng đáng.

- Chế độ đãi ngộ:

- Các chính sách lương, thưởng, thuế thu nhập cá nhân minh bạch theo quy định Nhà nước.

- Được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Được Công ty mua thêm Bảo hiểm Sức khỏe hàng năm của AON Việt Nam (Công Ty Bảo Việt Sài Gòn).

- Hỗ trợ 01 suất ăn/ngày và cấp phát đồng phục.

- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện lớn uy tín (Đại học Y dược Tp.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy...).

- Được hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao năng lực trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Cao su Sài Gòn - KYMDAN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin