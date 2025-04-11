Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 614 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Đưa đón Lãnh đạo và CBNV Công ty hoặc khách hàng/đối tác Công ty; vận chuyển hàng hóa, tài sản theo yêu cầu của cấp trên có thẩm quyền;
Giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng xe Công ty đúng các yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất, bảo đảm an toàn cho xe, người và tài sản trên xe khi sử dụng xe;
Thực hiện thanh toán chi phí xăng dầu, các chi phí khác liên quan đến việc sử dụng xe và chi phí công tác (nếu có);
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung học phổ thông.
Tại Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc ổn định chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
