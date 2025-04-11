Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 614 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đưa đón Lãnh đạo và CBNV Công ty hoặc khách hàng/đối tác Công ty; vận chuyển hàng hóa, tài sản theo yêu cầu của cấp trên có thẩm quyền;
Giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng xe Công ty đúng các yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất, bảo đảm an toàn cho xe, người và tài sản trên xe khi sử dụng xe;
Thực hiện thanh toán chi phí xăng dầu, các chi phí khác liên quan đến việc sử dụng xe và chi phí công tác (nếu có);

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung học phổ thông.
Có bằng lái xe phù hợp với quy định của pháp luật.
Ưu tiên các ứng viên trẻ, có kinh nghiệm từ 2 năm lái xe trở lên.
Sức khỏe tốt, không ngại đi công tác xa.
Trung thực, tác phong lịch sự, nhanh nhẹn, tận tình với công việc.

Tại Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc ổn định chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng.
Thu nhập theo năng lực và hiệu quả công việc.
Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của Nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia thêm gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PVI.
Tham gia hoạt động Teambuilding, Year End Party, hoạt động bonding, CLB đá bóng hàng tuần tại Công ty.
Phụ cấp khác: Phụ cấp cơm trưa, gửi xe, sinh nhật, công tác phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company

Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 614 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-lai-xe-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job348939
