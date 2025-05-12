Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 509 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đưa đón BGĐ đi công tác.

- Lái xe theo đúng yêu cầu của BGĐ.

- Kiểm tra vệ sinh xe, đảm bảo xe sạch sẽ và các trang thiết bị đúng tiêu chuẩn.

- Thường xuyên kiểm tra lộ trình, thời gian, mức độ an toàn của xe, tiện nghi trong xe.

- Quản lý, theo dõi các chi phí xăng xe, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hiểm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam (25-35). Cần có giấy phép lái xe. ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm tài xế cho Ban Giám đốc.

- Ưu tiên không hút thuốc. Khỏe mạnh, nhanh nhẹn, Trung thực, chăm chỉ, sạch sẽ

- Có khả năng đi lái xe đi công tác các tỉnh thành

- Cẩn thận, tỉ mỉ, kỹ năng lái xe và xử lý tình huống tốt.

- Lý lịch tư pháp rõ ràng.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng các ngày lễ lớn, lương tháng thứ 13

- Được tham gia BHXH, Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe từ thời điểm thử việc

- 14 phép/năm

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.