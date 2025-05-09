Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bình Tân, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận
Lái xe ô tô văn phòng
Bảo quản và bảo dưỡng xe ô tô được giao.
Kiểm tra tình trạng xe trước khi khởi hành và sau khi kết thúc mỗi chuyến đi.
Thực hiện các thủ tục liên quan đến vận chuyển hàng hóa (phát sinh nếu có).
Tuân thủ luật giao thông và các quy định an toàn.
Báo cáo tình trạng xe, lịch trình vận chuyển cho quản lý.
Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng lái xe hạng B2 trở lên.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lái xe
Có kỹ năng lái xe an toàn, cẩn thận, tuân thủ luật giao thông.
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Chấp nhận đi công tác tỉnh.
Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm.
Biết bảo dưỡng, sửa chữa cơ bản xe ô tô là một lợi thế.
Thành thạo các tuyến đường trong khu vực là một lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo thỏa thuận
Thưởng Tết theo thâm niên và hiệu quả.
Điều chỉnh lương hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và minh bạch.
Nhiều cơ hội đào tạo - phát triển năng lực bản thân.
Các bảo hiểm đặc biệt ngoài bảo hiểm của Nhà nước qui định.
Các phúc lợi bổ sung ngoài qui định Nhà nước (sinh nhật, hiếu, hỉ,….)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
