Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Tân, Quận Gò Vấp

Lái xe ô tô văn phòng

Lái xe ô tô văn phòng

Bảo quản và bảo dưỡng xe ô tô được giao.

Kiểm tra tình trạng xe trước khi khởi hành và sau khi kết thúc mỗi chuyến đi.

Thực hiện các thủ tục liên quan đến vận chuyển hàng hóa (phát sinh nếu có).

Tuân thủ luật giao thông và các quy định an toàn.

Báo cáo tình trạng xe, lịch trình vận chuyển cho quản lý.

Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có bằng lái xe hạng B2 trở lên.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lái xe

Có kỹ năng lái xe an toàn, cẩn thận, tuân thủ luật giao thông.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Chấp nhận đi công tác tỉnh.

Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm.

Biết bảo dưỡng, sửa chữa cơ bản xe ô tô là một lợi thế.

Thành thạo các tuyến đường trong khu vực là một lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo thỏa thuận

Thưởng Tết theo thâm niên và hiệu quả.

Điều chỉnh lương hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và minh bạch.

Nhiều cơ hội đào tạo - phát triển năng lực bản thân.

Các bảo hiểm đặc biệt ngoài bảo hiểm của Nhà nước qui định.

Các phúc lợi bổ sung ngoài qui định Nhà nước (sinh nhật, hiếu, hỉ,….)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH

