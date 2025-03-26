Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH UR CUP CAFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Vận hành xe tải an toàn và hiệu quả để vận chuyển hàng hóa đến các địa điểm được chỉ định.

Kiểm tra tình trạng xe trước khi khởi hành và báo cáo bất kỳ vấn đề nào cho người quản lý.

Tuân thủ các quy định về giao thông và an toàn vận chuyển hàng hóa.

Đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đúng giờ và an toàn.

Thực hiện các thủ tục giấy tờ liên quan đến vận chuyển hàng hóa (nếu có).

Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho xe tải.

Báo cáo tình hình vận chuyển hàng hóa cho người quản lý.

Hỗ trợ bốc dỡ hàng hóa (nếu cần thiết).

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sở hữu bằng lái xe tải hạng phù hợp (B2 trở lên).

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Nắm vững luật giao thông đường bộ.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp.

Biết sử dụng bản đồ và các thiết bị định vị (GPS) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH UR CUP CAFE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UR CUP CAFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin