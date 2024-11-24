Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Đức Huệ, Huyện Đức Huệ

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Tiếp đón khách hàng, hỗ trợ khách làm thủ tục check in - check out

Hướng dẫn, chỉ dẫn cho khách hàng nơi họ cần đến (văn phòng, số phòng, vị trí thang máy, v.vv..)

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi đến, gọi đi qua hotline của công ty

Giải đáp thắc mắc của khách hàng, đối tác trực tiếp hoặc thông qua các công cụ như email, skype, zalo, v.vv..

Lưu trữ thông tin khách hàng, đối tác như thông tin cá nhân, thời gian đến/ đi

Đảm bảo an ninh văn phòng thông qua quy trình check in/ check out

Đặt đồ dùng văn phòng phẩm và kiểm tra đồ dùng văn phòng phẩm cho công ty

Giữ gìn sạch sẽ khu vực lễ tân, tiền sảnh

Phối hợp với các bộ phận khác, xử lý các công việc chung theo yêu cầu của cấp trên khi cần

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không cần kinh nghiệm ( sẽ được đào tạo chuyên môn).

Tốt nghiệp các Trường Trung cấp liên quan đến Du lịch, Kinh doanh... hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có trình độ ngoại ngữ trung bình, khả năng giao tiếp linh hoạt.

Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện, tác phong chuyên nghiệp.

Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng; các thiết bị văn phòng như máy in, máy fax.

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Có kỹ năng quản lý thời gian, lập kế hoạch công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo năng lực và thu nhập cao.

Thưởng tháng 13 và phúc lợi như Công đoàn, Hiếu, Hỉ.

Có KTX ở lại và hỗ trợ cơm trưa.

Tham gia các hoạt động của Công ty như Teambuilding, Ngoại khóa, học GOLF.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN

