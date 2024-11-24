Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 9 - 13 Triệu

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Đức Huệ, Huyện Đức Huệ

Mô Tả Công Việc

Tiếp đón khách hàng, hỗ trợ khách làm thủ tục check in - check out
Hướng dẫn, chỉ dẫn cho khách hàng nơi họ cần đến (văn phòng, số phòng, vị trí thang máy, v.vv..)
Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi đến, gọi đi qua hotline của công ty
Giải đáp thắc mắc của khách hàng, đối tác trực tiếp hoặc thông qua các công cụ như email, skype, zalo, v.vv..
Lưu trữ thông tin khách hàng, đối tác như thông tin cá nhân, thời gian đến/ đi
Đảm bảo an ninh văn phòng thông qua quy trình check in/ check out
Đặt đồ dùng văn phòng phẩm và kiểm tra đồ dùng văn phòng phẩm cho công ty
Giữ gìn sạch sẽ khu vực lễ tân, tiền sảnh
Phối hợp với các bộ phận khác, xử lý các công việc chung theo yêu cầu của cấp trên khi cần

Yêu Cầu Công Việc

Không cần kinh nghiệm ( sẽ được đào tạo chuyên môn).
Tốt nghiệp các Trường Trung cấp liên quan đến Du lịch, Kinh doanh... hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Có trình độ ngoại ngữ trung bình, khả năng giao tiếp linh hoạt.
Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện, tác phong chuyên nghiệp.
Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng; các thiết bị văn phòng như máy in, máy fax.
Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
Có kỹ năng quản lý thời gian, lập kế hoạch công việc.

Quyền Lợi

Lương theo năng lực và thu nhập cao.
Thưởng tháng 13 và phúc lợi như Công đoàn, Hiếu, Hỉ.
Có KTX ở lại và hỗ trợ cơm trưa.
Tham gia các hoạt động của Công ty như Teambuilding, Ngoại khóa, học GOLF.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Highway N2, Binh Hoa Nam Com., Duc Hue Dist., Long An Province

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

