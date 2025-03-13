Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nam thu nhập 300 - 400 USD

Chế độ:

- Cung cấp 1 bữa ăn trong ca làm việc

- Có xe đưa đón CBNV từ Hà Nội (điểm đón tại khu vực Hà Đông và Hồ Tây)

- Hỗ trợ nhà lưu trú cho CBNV ở xa

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật

- Khám sức khỏe định kỳ định kỳ hàng năm

- Hưởng chế độ nghỉ phép năm, thưởng Lễ tết,... theo quy định

- Môi trường làm việc hòa đồng, vui vẻ.

Mô tả công việc:

- Chào hỏi, đón tiếp khách hàng.

- Làm công tác nhận phòng (check-in) và trả phòng (check-out) cho khách. Thực hiện thu tiền của Khách khi check in/check out theo quy định.

- Giải đáp những thắc mắc khác của khách hàng trong thời gian khách lưu trú.

- Đảm bảo khu vực Lễ tân được gọn gàng, sạch sẽ mọi lúc và luôn có mặt tại khu vực Lễ tân trong trang phục gọn gàng.

- Đón tiếp và hướng dẫn khách với thái độ chuyên nghiệp và thân thiện.

- Tiếp nhận, xử lý, theo dõi và cập nhật thông tin check in - check out của khách.