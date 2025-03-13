Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nam thu nhập 300 - 400 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
- Hà Nam: Legend Valley BRG Golf Course, Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 300 - 400 USD
Chế độ:
- Cung cấp 1 bữa ăn trong ca làm việc
- Có xe đưa đón CBNV từ Hà Nội (điểm đón tại khu vực Hà Đông và Hồ Tây)
- Hỗ trợ nhà lưu trú cho CBNV ở xa
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật
- Khám sức khỏe định kỳ định kỳ hàng năm
- Hưởng chế độ nghỉ phép năm, thưởng Lễ tết,... theo quy định
- Môi trường làm việc hòa đồng, vui vẻ.
Mô tả công việc:
- Chào hỏi, đón tiếp khách hàng.
- Làm công tác nhận phòng (check-in) và trả phòng (check-out) cho khách. Thực hiện thu tiền của Khách khi check in/check out theo quy định.
- Giải đáp những thắc mắc khác của khách hàng trong thời gian khách lưu trú.
- Đảm bảo khu vực Lễ tân được gọn gàng, sạch sẽ mọi lúc và luôn có mặt tại khu vực Lễ tân trong trang phục gọn gàng.
- Đón tiếp và hướng dẫn khách với thái độ chuyên nghiệp và thân thiện.
- Tiếp nhận, xử lý, theo dõi và cập nhật thông tin check in - check out của khách.
Với Mức Lương 300 - 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
