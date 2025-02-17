Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24
- Đà Nẵng: 191 Đống Đa, Phường Thạc Thang, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
-Hướng dẫn khách thông tin về sản phẩm dịch vụ, menu, khách đặt phòng...
- Hiểu biết về các loại dịch vụ tại khách sạn, tư vấn cho khách rõ ràng và chính xác.
- Nắm bắt thông tin về khách đặt phòng, số lượng khách hằng ngày và các dịp sự kiện để cập nhật thông tin báo cáo theo quy định.
- Quan tâm đến nhu cầu của khách hàng, vui vẻ, giao tiếp lịch sự, thân thiện và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về chất lượng dịch vụ và sản phẩm của công ty.
- Trả lời các cuộc gọi đến kịp thời và nắm bắt đầy đủ thông tin của khách hàng và chuyển yêu cầu của khách hàng đến bộ phận liên quan tiếp nhận.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kinh nghiệm, không có sẽ được đào tạo
- Ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1.58m trở lên
- Giao tiếp Tiếng Anh. Nhiệt tình, cẩn thận và ham học hỏi
- Ưu tiên có hộ khẩu Quảng Nam, Đà Nẵng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
