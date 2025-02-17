Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 7 Triệu

Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 191 Đống Đa, Phường Thạc Thang, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân

-Hướng dẫn khách thông tin về sản phẩm dịch vụ, menu, khách đặt phòng...
- Hiểu biết về các loại dịch vụ tại khách sạn, tư vấn cho khách rõ ràng và chính xác.
- Nắm bắt thông tin về khách đặt phòng, số lượng khách hằng ngày và các dịp sự kiện để cập nhật thông tin báo cáo theo quy định.
- Quan tâm đến nhu cầu của khách hàng, vui vẻ, giao tiếp lịch sự, thân thiện và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về chất lượng dịch vụ và sản phẩm của công ty.
- Trả lời các cuộc gọi đến kịp thời và nắm bắt đầy đủ thông tin của khách hàng và chuyển yêu cầu của khách hàng đến bộ phận liên quan tiếp nhận.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam/nữ
- Ưu tiên có kinh nghiệm, không có sẽ được đào tạo
-
,
- Ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1.58m trở lên
- Giao tiếp Tiếng Anh. Nhiệt tình, cẩn thận và ham học hỏi
- Ưu tiên có hộ khẩu Quảng Nam, Đà Nẵng

Quyền Lợi

- Du lịch, team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 71 An Dương Vương, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

