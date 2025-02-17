Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24 làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 7 Triệu

-Hướng dẫn khách thông tin về sản phẩm dịch vụ, menu, khách đặt phòng...

- Hiểu biết về các loại dịch vụ tại khách sạn, tư vấn cho khách rõ ràng và chính xác.

- Nắm bắt thông tin về khách đặt phòng, số lượng khách hằng ngày và các dịp sự kiện để cập nhật thông tin báo cáo theo quy định.

- Quan tâm đến nhu cầu của khách hàng, vui vẻ, giao tiếp lịch sự, thân thiện và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về chất lượng dịch vụ và sản phẩm của công ty.

- Trả lời các cuộc gọi đến kịp thời và nắm bắt đầy đủ thông tin của khách hàng và chuyển yêu cầu của khách hàng đến bộ phận liên quan tiếp nhận.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo